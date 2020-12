El Elche se queda sin luz

Primera crisis seria para un Elche que no gana desde el 23 de octubre y la inquietud comienza a entrar en el entorno franjiverde pese a que la distancia con los puestos de descenso se mantiene a tres puntos. Pero el margen de error cada vez es menor y otro descuido podría acercar a los de Almirón a la zona roja de la tabla. El calendario próximo no invita al optimismo con partidos ante el Atlético de Madrid, Osasuna y Real Madrid. Toca buscar fórmulas para convertir al Elche en un equipo con mayores amenazas ofensivas, con más fluidez en su juego y tener más cuidado con la banda izquierda. El Granada dio una lección en un Martínez Valero en el que no acaba de funcionar el equipo. Almirón trató de corregir los errores de la primera parte pero se topó con el exquisito planteamiento del conjunto andaluz. Urge tomar medidas para recobrar la tranquilidad. Del empate no se puede vivir y se necesitan bastantes cosas más para volver a coger el camino de la victoria. Espera un Atlético dolido tras su derrota en el derbi y llegan las primeras urgencias. El mercado de invierno también tendrá mucho que decir para ajustar todas las piezas.