Toca cambiar el chip antes de afrontar el sábado el complicado encuentro ante el Atlético de Madrid. El Elche afronta el duelo copero de esta noche (21.00, DAZN) ante el Buñol sin confianzas y con el propósito de romper su mala racha de resultados, ya que acumula seis partidos consecutivos, todos de Liga, sin conocer la victoria.

El gran objetivo del equipo ilicitano esta temporada es la permanencia en Primera, pero desde la entidad siempre se mira con especial cariño una competición muy ligada a su historia, ya que estuvo a punto de conquistar el trofeo en 1969.

Además, el Elche, tras la derrota ante el Granada (0-1), se encuentra en su primer momento crítico, sobre todo por el exigente calendario que se aproxima, por lo que el equipo no quiere alimentar las dudas en el entorno ofreciendo una mala imagen ante un rival de categoría regional.

En este compromiso de Copa, el entrenador argentino Jorge Almirón apostará por los jugadores que menos minutos han disputado desde el inicio de la competición.

El portero argentino Diego «Ruso» Rodríguez, inédito aún, los laterales Miguel Cifuentes y Youssouf Koné tendrán su oportunidad, así como el medio centro Luismi Sánchez, el extremo colombiano, Jeison Lucumí, y los delanteros Víctor Rodríguez y Juan Francisco Martínez ‘Nino’, quienes han tenido una presencia testimonial durante la Liga.

El delantero argentino Guido Carrillo continúa con su proceso de recuperación de sus molestias en la rodilla, por lo que no parece probable que forme parte de la expedición. También pueden tener su oportunidad en el equipo varios jugadores del filial que están realizando una gran temporada en el Ilicitano, líder de Tercera, como Jony Álamo, Diego Bri, o Hugo Esteban, entre otros.

Por su parte, el CD Buñol, un equipo humilde y amateur de la Regional Preferente Valenciana, recibe al Elche con el sueño de hacer historia y avanzar un paso más en la competición ante un rival de Primera que afronta el duelo con la intención de evitar confiarse ante su evidente superioridad. El CD Buñol llega a este encuentro tras haber encadenado treinta jornadas sin perder en liga y como líder sólido del Grupo III de la categoría Regional Preferente Valenciana, después de cinco victorias y dos empates en el arranque de esta temporada.

El equipo de La Hoya de Buñol afronta la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey tras haber eliminado al Castellonense, a doble partido, y al Benicarló y al UD Guía a partido único.

El partido se jugará con 150 aficionados en la ciudad deportiva del Levante, ubicada también en Buñol, ya que su estadio no cumple los requisitos mínimos exigidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El entrenador del CD Buñol, Adrián Ferrandis, tiene la duda de Mateo, que sufrió un esguince de tobillo hace un par de semanas, y explicó en una entrevista con EFE que la alineación será «el portero Paco y diez más».

Será un paréntesis antes del encuentro que disputará el Elche ante el Atlético de Madrid este sábado a las 14 horas. Es una oportunidad de romper la mala dinámica del conjunto franjiverde y de paso dar minutos a los jugadores menos habituales. De cualquier forma, Almirón no quiere confianzas pese a enfrentarse aun rival de Preferente. La eliminatoria es a partido único y solo vale ganar.

«Nuestra lotería de Navidad es este partido, David una vez venció a Goliat»

El entrenador del Buñol, Adrián Ferrandis, explicó ayer que afronta la eliminatoria de Copa del Rey ante el Elche consciente de la gran dificultad que supone ganar, pero destacó que para él es su particular lotería de Navidad, a la que «la gente juega a sabiendas de que no suele tocar». «David una vez venció a Goliat, ¿no? Es complicado porque nunca se ha dado en la historia que un equipo de Preferente gane a uno de Primera, pero alguna posibilidad hay y nos aferramos a ella. Mi lotería de Navidad es este partido», dijo Ferrandis a EFE.

El entrenador del Buñol resaltó que cuatro categorías de diferencia «no es poco» y que el Elche tiene «muchísimo potencial en todos los aspectos», si bien comentó que están esperanzados en dar la sorpresa. «Lo que estamos viviendo no es un regalo porque no nos lo hemos encontrado, lo hemos peleado durante año y medio, pero es verdad que es el partido que todo equipo amateur desearía jugar. Eso sí, no vamos a coger el regalo y guardarlo, vamos a jugar con ese regalo», indicó. «Sólo tenemos una manera de ganar que es compitiendo al máximo de nuestras posibilidades», puntualizó Ferrandis en la previa del partido.