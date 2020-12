Después de dos meses sin ganar, el Elche recibe al Osasuna (17.30) envuelto en un mar de dudas y con la urgencia de reencontrarse con el triunfo para no pasar las navidades en zona de descenso. El conjunto franjiverde ha ido de más a menos en la competición y ya suma siete partidos consecutivos sin vencer, los mismos que el conjunto navarro, colista a tres puntos del Elche, al que alcanzará en la tabla si gana en el Martínez Valero.

El encuentro para el Elche está condicionado por la situación de su entrenador, Jorge Almirón, quien dio positivo ayer en una de las pruebas PCR , lo que ha variado la preparación del partido y el entrenamiento, que ha tenido que ser individualizado, como señala el protocolo.

Tanto el técnico como sus jugadores calificaron días atrás el duelo ante Osasuna como la primera gran final de la temporada, ya que los tres puntos son imprescindibles para mantener las distancias con un rival directo y romper, de paso, una pésima racha de resultados.

El Elche, que no gana desde el pasado mes de octubre, ha dejado escapar puntos en su estadio ante equipos como Cádiz y Huesca, por lo que no puede permitirse más concesiones como local si quiere despedir el año fuera del descenso en vísperas de enfrentarse el próximo martes al Real Madrid.

El equipo ilicitano mantiene hasta última hora las dudas del delantero Guido Carrillo, el central Diego González y el centrocampista Nuke Mfulu, quienes se perdieron el duelo ante el Atlético por problemas físicos.

El conjunto navarro atraviesa una profunda crisis y solo ha podido sumar un punto en los últimos siete partidos

Una de las principales dudas está en la posición de central, a la que podría regresar Josema si se confirma la baja del defensa Diego González.

Por su parte, el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate señaló ayer en rueda de prensa que el club navarro debe recuperar «sensaciones, identidad y la solidez» defensiva para estar más cerca de lograr la victoria.

La necesidad de volver a puntuar después de siete jornadas sin conocer la victoria hace que el partido del Martínez Valero sea lo más parecido a una final.

Para el técnico vasco, el ilicitano es un conjunto «recién ascendido que está haciendo una gran temporada. Arriesga en salida de balón porque le gusta poseerlo. Aprieta bien y en transiciones puede hacer daño además de tener diferentes registros para jugar a distintas cosas en un mismo encuentro». Arrasate ha asegurado que la plantilla viaja con «ilusión» por resarcirse de la mala dinámica para así volver a engancharse a la salvación.

La mala imagen que ha transmitido el equipo en las últimas fechas en las que tan solo ha sumado 1 punto de 21 posibles no ha conseguido mermar los ánimos de unos jugadores rojillos que conocen la situación y que no pierden la calma y la esperanza por revertir la situación. Arrasate podría modificar el once para medirse al equipo de Almirón. Darko sustituiría a Moncayola u Oier para dotar al equipo de más llegada en medio campo. Kike Barja parece estar listo para tener minutos como titular en detrimento de alguno de los hombres ofensivos.

Los de Tajonar apenas han podido llevar a cabo dos entrenamientos para preparar el duelo, escaso tiempo para un equipo que debe perfeccionar señas de identidad como la presión o el juego por las bandas que esta temporada no está pudiendo llevar a cabo.

Aridane forma parte de la convocatoria porque el club ha presentado recurso ante el Comité de Competición por la cartulina roja que vio ante el equipo castellonense el pasado sábado. La entidad espera un fallo favorable.

La emoción está servida, un encuentro vital para recobrar el oxígeno después de una larga racha solo interrumpida por la victoria en el partido de Copa ante el Buñol en el que jugaron los suplentes.