Zidane: «Elche es un campo difícil y el equipo lo está haciendo bastante bien»

Mejor momento de la temporada para el Real Madrid. El peor para el Elche. Si la diferencia de ambas potencias futbolísticas es de por sí enorme, las adversidades siguen sumando en contra de los franjiverdes, que no contarán con su técnico titular en el banquillo. Jorge Almirón aún no tiene el negativo en el test de covid-19, según reconocía ayer el club. Por tanto, no podrá dirigir la contienda desde el campo.

Al preparador argentino lo sustituirá su segundo entrenador, Jesús Muñoz, que dirigirá su primer partido en LaLiga Santander, pero que ayer restaba importancia a este hecho. «Almirón se encuentra bien de salud, fuerte físicamente, y mantendré contacto con él continuamente durante el partido. Lo tendremos detrás en todo momento dirigiendo desde la distancia», afirmaba, además de destacar que el técnico también ha estado «presente» -no físicamente- en los entrenamientos y en la preparación del encuentro.

En sala de prensa, Jesús Muñoz se mostró seguro y confiado: «Por supuesto que tenemos posibilidades de ganar. Si no pensáramos así hablaría muy mal de nosotros como deportistas y como equipo. Sabemos de las dificultades con las que afrontamos el partido, pero estamos convencidos de que podemos ganar y con esa mentalidad vamos a salir al campo».

Muñoz se negó a especular con los posibles puntos débiles del rival «porque sería muy osado por mi parte», pero sí dijo que el Real Madrid «tiene unos pocos y los hemos analizado. De hecho, durante la temporada ha perdido puntos».

La salida del balón es uno de los quids de la cuestión franjiverde. Muñoz dijo que le gustaría ver hoy a un Elche «más protagonista con el balón que en los últimos partidos, como en la segunda parte de Osasuna» y no dio pistas sobre la posible alineación, «esperaremos al entrenamiento de hoy» -refiriéndose a ayer por la tarde-, si bien reconoció que Diego Rodríguez y Nuke Mfulu tienen complicado formar parte de la cita por problemas físicos.

«Debemos ser más inteligentes» y «hacer daño al rival sin hacernos tanto a nosotros», señalaba el segundo técnico, que asegura que «el Elche tiene un plan B para salir de la presión de los rivales». A su vez, el preparador dijo sobre el Madrid que «es un equipo grandioso que ha perdido puntos y por qué no aquí puede perder más. Estamos convencidos de que les podemos ganar, pero sabemos que es complicado. Hay que doblar su intensidad, entrega y sacrificio», insistió.

Muñoz no quiso entrar a valorar la presencia de jugadores como Modric o Hazard, que tendrán minutos en Elche según advertía ayer el propio Zidane. En concreto, señaló que «para nosotros no cambia nada. Los once que salgan con ese escudo son grandiosos jugadores de talla mundial, aunque es cierto que cada uno le da sus matices».

Junto a Almirón también se perderá en directo el partido Christian Bragarnik, el máximo accionista del Elche, también positivo en covid-19. No podrá saludar al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ni al directivo Emilio Brutagueño, que ayer estaba previsto que viajaran a Elche con el equipo.

Por su parte, el técnico madridista, Zinedine Zidane, confirmó que el belga Eden Hazard volverá a los terrenos de juego en el estadio Martínez Valero, un mes y dos días después de sufrir su última lesión. «Va a estar Eden mañana y la idea es que juegue un poco», dijo Zidane en rueda de prensa. También jugará Modric, según Zidane, que en su rueda de prensa de ayer destacaba que su conjunto cierra 2020 con su visita al Elche, en un estadio en el que avisó de que los equipos sufren para ganar: «Es el último partido del año y queremos seguir con lo que estamos haciendo. El campo del Elche es difícil, es un equipo que acaba de subir pero que lo está haciendo bastante bien, lo pone difícil en su campo».

Zidane también reconoció que la peor parte de su trabajo es tomar decisiones que afectan a jugadores a los que tiene mucha estima, como el brasileño Marcelo e Isco Alarcón, que apenas cuentan con minutos esta temporada. «Me duele porque son jugadores que quieren jugar y por ellos en particular, por lo que Marcelo e Isco han hecho y lo que hemos vivido», reconoció Zidane. «Son situaciones complicadas, pero es la parte mala del entrenador, que tengo que asumir mi responsabilidad. Cada partido tengo que decidir».