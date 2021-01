El segundo entrenador del Elche CF, Jesús Muñoz, admitió después de la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (1-0) que el equipo franjiverde atraviesa un «momento preocupante» tras diez jornadas sin ganar que le dejan al borde de los puestos de descenso, pero subrayó que no pueden «perder la cabeza» porque «queda muchísimo» por disputar en LaLiga.

«Preocupación tiene que existir, si no seríamos inconscientes. Llevamos una dinámica de resultados no muy buena. La sensación es que el equipo siempre compite, pero no estamos teniendo la ayuda de los resultados positivos. Algo nos está faltando», reconoció el conquense, quien volvió a dirigir al Elche por el positivo por coronavirus del argentino Jorge Almirón, primer entrenador.

Muñoz reconoció que en la primera parte de San Mamés el Elche «ofreció poco a nivel ofensivo» y eso provocó que el Athletic se «sintiera cómodo atacando» y «fuese creciendo», a pesar de que su equipo «estaba defendiendo bien, con algún desajuste».

«En la segunda parte hemos estado mucho mejor. Hemos dado la sensación de ser más incisivos y estuvimos a punto de empatar en dos ocasiones muy claras. En esfuerzo y sacrificio al equipo no se le puede reprochar nada, pero todos queremos sacar resultados», asumió.

Por último, sobre la acción protagonizada en la segunda parte por Unai Simón y el argentino Lucas Boyé dentro del área local, Muñoz señaló que cuando escucharon el silbato de Melero López en el banquillo ilicitano pensaban «que iba a pitar penalti». «Ha visto falta previa de Lucas y es lo que ha pitado. Son interpretaciones, poco más se puede decir», se resignó.

Por su parte, el Athletic Club decidió relevar a Gaizka Garitano y su cuerpo técnico al frente del primer equipo, a pesar de la victoria del equipo bilbaíno frente al Elche, según informó el club vasco muy poco después del final del encuentro de ayer en San Mamés.

Garitano llevaba siendo cuestionado en las últimas semanas, pero no se espera la destitución tras un triunfo como el de ayer, corto pero merecido y escaso en el marcador para los méritos de su equipo. El técnico de Derio ascendió al primer equipo el 5 de diciembre de 2018 desde el Bilbao Athletic, en el que llevaba desde julio de 2017.

Garitano ha estado al frente de la primera plantilla 89 partidos, con la clasificación para la final de Copa de la temporada pasada, aún por disputarse por su aplazamiento, como su logro más importante. El Athletic Club desea «agradecer» a Garitano y su equipo «la entrega, el esfuerzo y la dedicación mostradas desde que tomaron las riendas del primer equipo en una delicada situación deportiva, trabajando siempre en pro de la entidad rojiblanca».