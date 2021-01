Después de 15 partidos, el Elche ha vuelto a situarse en puestos de descenso tras el empate de ayer del Valencia frente al Cádiz (1-1). Los gaditanos se adelantaron en el marcador, con un gol de Choco Lozano en el minuto 58, que dejaban a los franjiverdes fuera de la zona fatídica. Pero Maxi Gómez, in extremis, en el 79, salvó los muebles para los valencianistas y condenaron a los ilicitanos a la antepenúltima posición.

El Elche solo habían estado en descenso en la tercera jornada, en el primer encuentro de los ilicitanos, en el que cayeron, por 0-3, en el Martínez Valero, frente a la Real Sociedad.

El conjunto de Almirón tiene todavía dos partidos aplazados contra el Barcelona, en el Nou Camp, y ante el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, que está previsto que se disputen entre los meses de febrero y marzo.

Ante esta situación clasificatoria y con una racha de diez partidos sin ganar, en los que el Elche ha sumado seis empates y cuatro derrotas, los dos próximos envites frente al Getafe este próximo domingo (18.30 horas), en el Martínez, y el último de la primera vuelta, que se jugará el martes 19 de enero (19 horas), en el Nuevo Zorrilla de Valladolid, se presentan como fundamentales para el futuro franjiverde.

El equipo de Bordalás suman 17 puntos, solo uno más que el Elche, mientras que los pucelanos tienen dos más. Por lo tanto, son dos rivales directos en la lucha por la permanencia frente a los que el cuadro de Almirón necesita ganaar o, al menos, no perder para no complicarse. A pesar de caer a puestos de descenso, la situación es preocupante, pero no dramática porque queda todavía mucho campeonato por delante y los franjiverdes, tienen a tiro de tres puntos o menos hasta seis equipos: Valencia (16), Getafe (17), Valladolid (18), Alavés (18), Levante (18) y Eibar (19).

El vestuario es optimista

En el vestuario del Elche están convencidos de que el equipo está haciendo las cosas bien, está compitiendo en todos los partidos frente a cualquier tipo de rivales y que mejorando algunos pequeños detalles van a romper pronto la mala racha y van a salir adelante.

Así lo reconocía el defensa Josema Sánchez: «El equipo lo da todo y compite siempre y esa es la línea a seguir. Al final los resultados tienen que llegar».

El jugador murciano asegura que «trabajando así es complicado que no nos llegue dentro de poco la fortuna de la primera victoria». El central admite que el conjunto ilicitano está afectado tras no haber podido conseguir un resultado positivo el pasado domingo ante un rival como el Athletic Club de Bilbao que «no estaba bien». No obstante, el zaguero franjiverde, uno de los pilares defensivos del equipo de Jorge Almirón, insiste en que pese a este nuevo paso atrás el Elche está «fuerte y con la sensación de hacer las cosas bien».

Vuelta al trabajo

La plantilla del Elche volvió ayer al trabajo tras regresar el domingo por la noche de Bilbao. Los jugadores del conjunto ilicitano no tendrán descanso esta semana debido a los dos encuentros que tienen que afrontar. Mañana miércoles (12 horas), en la Copa, frente a La Nucía de Segunda B, en el campo Camilo Cano; y el domingo, en Liga, contra el Getafe.

Los futbolistas franjiverdes pasaron ayer las perceptivas PCR obligatorias 48 horas antes de cada encuentro. Hoy conocerán los resultados, al igual que el entrenador Jorge Almirón, que no ha podido dirigir los tres últimos partidos al haber dado positivo, al igual que el máximo accionista Christian Bragarnik. El técnico argentino confía en que, por fin, su resultado sea negativo y pueda estar mañana en el banquillo en La Nucía.