A pesar de que el entrenador del ElcheCF, Jorge Almirón, ha dado negativo en la PCR, ha podido dirigir este martes el entrenamiento y mañana (12 horas) estará en el banquillo en el partido de la Copa del Rey frente a La Nucía ha sido su segundo, Jesús Muñoz, quien ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de Prensa previa al choque del torneo del KO.

Muñoz ha advertido de que a pesar de que La Nucía es un equipo de Segunda B "va a ser un rival complicado. Hoy en día, en el fútbol no se le gana fácil a nadie y más si sales relajado. La Nucía cuenta con un gran entrenador y con una plantilla con una mezcla de juventud y veteranía que compite muy bien. Nosotros confiamos en nuestras posibilidades, vamos con la intención de ganar y ofrecer buenas sensaciones que nos refuercen de cara al partido de Liga del domingo contra el Getafe. Estamos convencidos de pasar la eliminatoria, pero la superioridad la tenemos que demostrar en el campo".

El segundo entrenador del conjunto ilicitano no ha querido dar ninguna pista ni sobre la convocatoria, ni sobre el posible once inicial, aunque sí que ha anunciado que habrá convocatoria. No ha querido desvelar si Koné, que está más fuera que dentro del club estará entre los convocados o si Diego González y Nuke Mfulu, que han sido bajas durante los últimos partidos por lesión están ya en condiciones de jugar. "Koné viene trabajando bien y el hecho que se haya quedado fuera en las últimas convocatorias y haya entrado el canterano Salinas son por cuestiones técnicas. Analizamos a los rivales y a nuestros jugadores y, en función de ello, hacemos la lista. Entiendo que cuando un profesional se queda fuera surja la duda, pero no hay más allá que cuestiones técnicas y tácticas".

En cuanto a Diego González y Mfulu ha comentado que el central "está realizando una puesta a punto después de su lesión y Nuke lleva más tiempo con el grupo. Decidiremos la mejor convocatoria posible".

A Jesús Muñoz también se le ha preguntado por Guido Carrillo y por su forma física después de que no esté teniendo muchos minutos esta temporada. "Ha tenido problemas físicas, pero esperamos mucho de él y sabemos que nos lo va a dar. Tenemos plena confianza, trabaja de forma espectacular y el domingo fue cambiado en el descanso por cuestiones tácticas".

El segundo entrenador del Elche ha celebrado que, por fin, Almirón pueda estar con al frente del equipo. "Es una noticia que nos alegra a todos. Estábamos deseando que volvierá al pie del cañón y que se ponga al frente del barco como capitán".

Muñoz ha reconocido que en el vestuario existe preocupación después de 10 jornadas sin ganar, que ha llevado al Elche a situarse en puestos de descenso. "Está claro que estamos preocupados por la dinámica de resultados que llevamos. Todos queremos ganar, pero debemos hacerlo desde la tranquilidad. No podemos perder la calma, tener la cabeza fría y trabajar día a día para cambiar la situación. Tenemos que tener confianza y saber que todo hay que cambiarlo a través de los resultados. Debemos seguir buscando una victoria que nos refuerce. En la clasificación, estamos todos los equipos en un pañuelo y si ganamos un partido vamos a salir de ahí, pero hay que ganarlo. El domingo tenemos un rival (Getafe) muy complicado, pero nosotros también somos un equipo difícil de batir para los contrarios. Siempre salimos con la intención de ganar y tenemos que cambiar la dinámica cuanto antes".

En ese sentido, el segundo entrenador del Elche considera que el encuentro de Copa este miércoles en La Nucía puede ser una oportunidad importante para ganar y recuperar la autoestima. "Siempre un partido es un buen momento para romper la dinámica. Es un encuentro oficial y llevamos la camiseta del Elche. Aunque sea ante un rival de inferior categoría, si no igualamos su intensidad y su ilusión lo pasaremos mal. Queremos pasar la eliminatoria y dar una buena imagen. Va a ser una oportunidad también para los jugadores menos habituales para ver cómo se encuentra. La única intención es hacer un buen partido y lo más importante dejar buenas sensaciones".