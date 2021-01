Una alegría para el Elche en la Copa para compensar el naufragio en la Liga donde lleva diez partidos seguidos sin conocer la victoria. Un golazo de Boyé en el primer balón que tocó nada más comenzar la segunda parte dio al conjunto franjiverde el pase a la tercera ronda del torneo copero ante un buen plantado equipo de La Nucía, que tuteó durante muchos minutos a su rival. El partido cambió de decorado en el momento en el que Almirón se dio cuenta de que mantener en el campo a toda la unidad B era una temeridad. Al descanso introdujo toda la pólvora que pudo para juntar en el impecable césped del Camilo Cano a Guido Carrillo, Boyé, Nino y Rigoni. Así, sí. Nada que ver con la indolente primera parte de un equipo sin ninguna chispa. Tras el gol del argentino en el 46’ el dominio pasó a ser del Elche aunque La Nucía llegó a inquietar en un par de acciones. Con esta victoria, el Elche estará en el sorteo del viernes de la próxima eliminatoria de la Copa aunque con todos los sentidos ya en el partido del domingo ante el Getafe. Ahí está la verdadera guerra del Elche.

Difícil distinguir en la primera parte qué equipo era de Primera y cuál de Segunda B. El Elche fue de menos a más ante un rival que arrancó con fuerza y que dispuso de varios acercamientos peligrosos para adelantarse, incluido un despeje del guardameta Fornés que a punto estuvo de sorprender al «Ruso» Rodríguez cuando el balón le pasó por encima y acabó rozando el palo en una jugada casi cómica. El conjunto de Almirón, que salió con su unidad B, demostró muy pocas cosas, sin puntería, sin fluidez y con remates muy inocentes ante un atento y motivado La Nucía. Una ocasión del canterano Salinas tras un pase de Nino en un peligroso contraataque fue la acción de mayor peligro del cuadro franjiverde. El delantero almeriense y Josan fueron los mejores de la primera parte aunque se esperaba bastante más por la diferencia de categoría entre un equipo y otro.

La Nucía hizo bien su trabajo. Defendió bien pese a los fallos en el centro del campo e incluso pudo adelantarse en el marcador con un oportunidad de Morgade en el primer tramo de la primera parte. El conjunto de César Ferrando se fue diluyendo conforme pasaban los minutos aunque el empate a cero en la primera mitad hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego.

Tras el descanso, Almirón dio en el clavo con los cambios. Metió pólvora con cuatro cambios y los resultados fueron instantáneos. Dio entrada al goleador Boyé que anotó nada más tener el balón en sus botas. A los dos minutos Guido Carrillo peina con la cabeza el balón que quedó a los pies del delantero argentino y con un disparo imparable tras recorrer unos metros mete el balón por la escuadra derecha adelantando a un Elche mucho más ofensivo que en la primera parte.

Tras el gol, el conjunto franjiverde se fue soltando aunque La Nucía no arrojaba la toalla y se fue acercando en varias ocasiones a la portería del Elche aunque con escaso peligro. Muy atento el «Ruso» Rodríguez a lo largo de todo el partido. Un disparo de Barry en el 79’ tras un fallo en defensa del Elche causó cierta inquietud durante un instante, pero el fuerte disparo careció de colocación para alivio del conjunto de Almirón. A medida que avanzaban los minutos, el Elche fue dando vida a La Nucía, que hilaba buenos minutos con Aarón Ñíguez muy activo en su debut con la camiseta rojilla después de casi 23 meses de su último partido oficial. Hubo tiempo para el sufrimiento. El Elche no cerraba el partido y La Nucía buscaba el gol del empate. Nino dio una exhibición de fortaleza física a falta de cinco minutos y a punto estuvo de sorprender a la defensa local a base de velocidad, pero la acción no pasó a mayores.

El conjunto de César Ferrando quería el empate y llegó a gozar de un lanzamiento de falta desde la frontal del área con el tiempo ya cumplido, pero el balón se estrelló en la barrera y la eliminatoria quedó finiquitada.

«Este triunfo nos sirve para levantar a todos el ánimo»

Almirón se mostró muy satisfecho por el triunfo del equipo: «El equipo necesitaba ganar y este triunfo sirve para levantar el estado de ánimo para preparar el partido ante el Getafe del domingo. Pudimos ampliar el marcador en la segunda parte, sacamos gente más ofensiva para aprovechar mejor los espacios». En cuanto al mercado de fichajes reconoció que espera que «pronto pueda llegar algún jugador». Por su parte, César Ferrando, técnico de La Nucía, señaló que fue un partido «muy igualado». «Cometimos un error muy grave en el gol», afirmó.