La lucha por la permanencia en Primera División empieza a poner nervioso a los clubes. Dos de los rivales del Elche CF ya han tomado decisiones. El Huesca ha decidido prescindir de Michel tras la derrota de este lunes frente al Betis (2-0) y el Alavés también ha destituido a Pablo Machín tras caer en la última jornada contra el Cádiz (3-1).

El Huesca es colista, con solo 12 puntos en 18 partidos, y solo ha conseguido dos victorias en la presente temporada. Después de mantener a Michel, artífice del ascenso la temporada pasada, a pesar del mal arranque liguero, tras el partido frente al Betis, la directiva oscense tomó la decisión de cesar a Michel. Asier Garitano, extécnico del Leganés y del Alavés, es el principal candidato para sustituir al entrenador madrileño.

Más sorpresa ha sido la destitución de Machín en el Alavés, que suma 18 puntos y está dos puntos y dos puestos por encima del Elche. Tras seis jornadas en las que solo ha logrado un triunfo, la cuerda se ha roto y este martes la entidad victoriana ha anunciado su destitución. Abelardo es el nombre que barajan en tierras vascas para volver a Mendizorroza.

Tras la disputa de 18 jornadas ya ha habido cuatro cambios en los banquillos de Primera. El argentino Coudet, representando por el máximo accionista de la entidad franjiverde, Christian Braganik, sustituyó a Óscar en el Celta. Hace dos jornadas, tras vencer al Elche, el Athletic Club de Bilbao prescindió de Gaizka Garitano y fichó a Marcelino García Toral.

De momento, en el club ilicitano no se plantean un relevo en el banquillo, a pesar de que Almirón acumula once jornadas sin ganar. Es un entrenador avalado por Bragarnik, aunque no se descarta tomar alguna medida si no se endereza la situación.