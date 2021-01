El Elche necesita reforzar su plantilla en el mercado de invierno, que abrió el pasado 4 de enero y se cerrará el 1 de febrero. Los últimos partidos han confirmado que el conjunto ilicitano precisa de forma rápida de la llegada de nuevos fichajes, como su propio entrenador, Jorge Almirón, reconocía al final del partido del pasado lunes frente al Getafe. «Necesitamos refuerzos lo antes posible para poder reaccionar», comentó el técnico argentino.

Han transcurrido ya once días desde la apertura del mercado y la entidad franjiverde no ha realizado todavía ningún movimiento. Y no es porque no disponga de dinero dentro de su límite salarial de 34,6 millones que le otorgó LaLiga el pasado verano.

A pesar de ser el equipo de Primera División con menos posibilidades de inversión para su plantilla y cuerpo técnico, el Elche no gastó toda la cantidad asignada en verano y cuenta con un remanente cerca de un millón y medio de euros. Una cifra que puede verse incluso aumentada con el dinero de la parte proporcional de las fichas de los jugadores que pueden abandonar el club ilicitano este mes de enero.

Los principales candidatos a salir son el maliense Youssouf Koné, que ya sabe que debe dejar la entidad franjiverde porque Almirón no cuenta con él; y el colombiano Jeison Lucumí, que, aunque fue recomendado por el técnico argentino, apenas ha jugado y también abandonará el Elche. Koné y Lucumí pueden liberar cerca de medio millón de euros de sus nóminas, por lo que el club ilicitano pude disponer de algo más de dos millones de euros para reforzar su plantilla.

Menos ingresos

La decisión para la llegada de fichajes está en manos del máximo accionista Christian Bragarnik. A pesar del dinero asignado por la Liga, los presupuestos de todos los clubes están bastantes ajustados y, en muchos casos, se van a ver obligados a reducirse porque está tardando la posibilidad de que los aficionados acudan a los estadios.

El Elche tiene previsto en sus cuentas ingresos por concepto de abonos y taquillas más de dos millones de euros y va a ser difícil que pueda llegar a esa cantidad. El Real Madrid ya ha pasado por el Martínez Valero y el Barcelona lo hará dentro de dos semanas, por lo que son taquillas importantes que no se van a ingresar. Además, todo hace indicar que, como muy pronto, hasta marzo o abril, no podrán estar los seguidores en las gradas. Y en caso de que puedan acudir será con un aforo reducido.

Esta situación está llevando al club a intentar cuadrar las cuentas antes de tomar la decisión sobre cuánto dinero se puede gastar en reforzar la plantilla.

La intención es firmar tres o cuatro futbolistas que permitan dar un salto de calidad al equipo. Un lateral izquierdo es la prioridad, un central, lo que provocaría la salida de Dani Calvo, un centrocampista organizador y un delantero polivalente que pueda jugar tanto en banda como de mediapunta son las otras posiciones que se van a intentar reforzar.

Bragarnik y el director deportivo, Nico Rodríguez, llevan trabajando desde hace tiempo en este tema, pero, de momento, no fructifica nada. La hoja de ruta es ir trayendo jugadores en función de perentoriedad de los puestos y, a partir de ahí, ver de cuánto dinero se dispone y de los futbolistas que vayan saliendo.

Para la posición de lateral izquierdo, una de las opciones, como era Manu Sánchez, se ha marchado cedido por el Atlético de Madrid al Huesca. Los equipos se están poniendo las pilas y el Bragarnik tendrá que empezar a tomar decisiones rápidas porque el mercado de invierno es complicado y encontrar jugadores es cada vez más difícil. Además, las posibilidades que existen, en la mayoría de los casos, son futbolistas que llevan tiempo sin jugar o han disfrutado de pocos minutos, por lo que necesitarían un tiempo de adaptación y para coger el ritmo y el Elche no puede esperar.

Pacheta firma por el Huesca y será un rival directo

El extécnico del Elche y artífice del ascenso del conjunto ilicitano de Segunda B a Primera División, Pacheta, ya ha encontrado equipo. El Huesca anunció en la tarde de ayer el fichaje del preparador burgalés como nuevo entrenador después de la destitución de Michel, que fue cesado tras la derrota del lunes frente al Betis. Pacheta, que no visitará el Martínez Valero, ya que el Huesca ya ha jugado esta temporada, tiene una difícil misión. El cuadro oscense es el último, con solo 12 puntos, a seis de la permanencia. Además, será un rival directo de los franjiverdes en la lucha por la salvación.