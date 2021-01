El centrocampista del Elche CF, Raúl Guti, que se estrenó como goleador franjiverde anotando el 1-0 en el encuentro frente al Getafe, no esconde que su equipo hizo un mal encuentro y que necesita reaccionar después de once jornadas sin conocer la victoria. "Perder es duro para nosotros porque estábamos convencidos de que íbamos a ganar frente al Getafe, pero no pudo ser y ahora hay que pensar ya en los próximos partidos", comentó tras el choque de este lunes.

No obstante, el exjugador del Zaragoza señaló que "hay críticos y saber lo que hemos hecho mal", y no duda de que "tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque lo resultados llegarán".

Guti quiere disipar cualquier duda sobre el ambiente que rodea el vestuario: "El equipo está unido y nadie tiene que dudar de nosotros. Al final, los resultados llegarán", insistió.

El centrocampista lamentó la expulsión de Iván Marcone y las dos ocasiones que no acertó Pere Milla con empate en el marcador, que "hubieran cambiado el partido" porque el Elche hubiera llegado al descanso con ventaja en el marcador.