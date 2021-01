Objetivo: recuperar a Lucas Boyé y a Guido Carrillo para Valladolid

La mayor preocupación del Elche en estos momentos está en la enfermería. El encuentro del pasado lunes frente al Getafe dejó importantes daños colaterales. Además de la expulsión de Iván Marcone, que ha sido sancionado con un partido, tres jugadores cayeron lesionados: Lucas Boyé, Fidel Chaves y Diego González. A esos cuatro futbolistas hay que unir a Tete Morente, que se lesionó en el encuentro anterior de Liga frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés, mientras que Guido Carrillo no pudo entrar en la convocatoria para el choque frente a los madrileños por unas molestias en el entrenamiento del domingo.

En total, hay hasta seis jugadores con problemas que pueden ser baja para el importante encuentro liguero del próximo martes (19 horas), en el estadio de Zorrilla, frente al Valladolid, un rival directo en la lucha por la permanencia.

El objetivo del cuerpo médico es intentar recuperar a alguno de los futbolistas que están en la enfermería y los que más posibilidades tienen son los delanteros argentinos Lucas Boyé y Guido Carrillo.

Boyé sufrió una torcedura en el tobillo en el primer disparo a puerta, a los 20 segundos, del choque ante el Getafe. El «9» franjiverde intentó seguir, pero no pudo. La lesión no es grave y, en principio, parece que no tiene afectados los ligamentos, aunque el club ilicitano sigue sin ofrecer los partes médicos de sus jugadores.

El argentino es baja para el partido de Copa de este sábado (12 horas) en Vallecas frente al Rayo, pero en la entidad franjiverde confían en que pueda viajar a tierras pucelanas y estar presente en un envite crucial para el Elche.

Lucas Boyé está siendo uno de los futbolistas más destacados de la temporada, es el máximo goleador del conjunto de Almirón, con tres dianas en Liga y una en Copa. Es la referencia ofensiva y su ausencia se notó frente al Getafe. Eso hace más necesaria todavía su recuperación.

Guido Carrillo está teniendo muchos problemas con las lesiones y apenas ha tenido continuidad desde que fichó con el Elche. Primero un problema en la rodilla apenas le ha dejado jugar en los dos últimos meses de 2019. Y cuando parecía que estaba recuperado -marcó el gol del empate frente Osasuna hace tres jornadas y fue titular en Bilbao hace dos- el pasado domingo, en el último entrenamiento antes del encuentro frente al Getafe, sufrió unas molestias en la zona de los isquiotibiales, que le impidieron entrar en la convocatoria. Incluso Almirón dijo al final del partido ante el cuadro de Bordalás que el argentino iba a ser titular.

En las pruebas no se termina de apreciar una rotura y parece que se trata «solo» de una sobrecarga. Por lo que, al igual que Lucas Boyé, podría tener opciones de estar disponibles para el choque frente a los vallisoletanos.

El resto de lesionados están totalmente descartados y, además, tendrán que estar varias semanas de baja.

Tete Morente lleva once días en el dique seco y, como mínimo, todavía deberá estar diez o quince más. Ya fue baja frente al Getafe y se perderá, al menos, los partidos contra el Rayo, Valladolid y Barcelona. Podría reaparecer el 30 de enero contra el Valencia, aunque tampoco está claro.

Lesiones en la misma zona

Los problemas de los jugadores del Elche son todos en la misma zona: la parte posterior de los muslos isquiotibiales y en el bíceps femoral.

Junto a Guido Carrillo y Tete Morente, Fidel también sufrió un «pinchazo» en ese lugar durante el choque ante los getafenses. El futbolista onubense, que ya venía arrastrando molestias, rápidamente notó el «tirón» y con un ostensible gesto de rabia abandonó el terreno de juego. Fidel deberá permanecer, como mínimo, tres semanas fuera de los terrenos de juego.

En una situación similar se encuentra Diego González, quien también cayó lesionado frente al Getafe. El central gaditano reaparecía después de tres semanas de baja, también por una rotura en la zona de los isquiotibiales, y volvió a sufrir un tirón. El defensa franjiverde tiene complicado volver antes de febrero.

A las bajas de Tete Morente, Fidel y Diego González para Valladolid, hay que unir la de Iván Marcone. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó ayer su sanción por la expulsión, por doble cartulina amarilla, que sufrió frente al Getafe, dejando al equipo con un hombre menos en el minuto 52. Una acción que fue determinante para el resultado final.

El mediocentro, al no poder jugar en Valladolid, tiene opciones de jugar en la Copa ante el Rayo, aunque falta saber si Almirón quiere arriesgar con el argentino o no, teniendo en cuenta las numerosas bajas que hay. Su puesto en Valladolid lo ocupará, casi con toda seguridad, Nuke Mfulu, mientras que Luismi Sánchez apunta a ser el pivote defensivo en Vallecas.