Aunque no hay confirmación oficial, según informa el Elche CF, es posible que el Rayo Vallecano-Elche CF de mañana, partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, se retrase dos horas sobre el horario oficial, que era a las 12 de la mañana y que además se dispute en otro terreno de juego, no en Vallecas si no en la ciudad deportiva del club madrileño. La intensa nevada sigue causando estragos en la capital de España, donde la maquinaria quitanieves trabaja a destajo para poder propiciar el encuentro de Copa de mañana, podría ser que a las 14 horas.