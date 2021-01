El técnico del Elche, Jorge Almirón, lamentó la oportunidad que había dejado escapar su equipo de conseguir un triunfo que hubiera sido muy importante . «El equipo lo hizo bien durante todo el partido y el Valladolid también tiene su mérito. Lógicamente el resultado duele, porque los jugadores trabajaron mucho y bien, pero tras el 1-2 surgieron nervios para cuidar los tres puntos por la posición en la que nos encontramos». A pesar ello, insistió en que «estuvimos bien, pero ellos estuvieron efectivos a balón parado».

El preparador franjiverde señaló que «es un punto y hay que resistir», aunque admitió que en el vestuario al final del encuentro estaban «cabizbajos» porque «el esfuerzo» que hizo su equipo «fue grande» y la sensación era la de que «se fueron dos puntos».

El entrenador argentino indicó que se siente preparado para enderezar el rumbo y recordó que «esto es una carrera de resistencia, y hay que levantarse y seguir. He vivido estas situaciones. Tengo claro que esto es una prueba de fondo y cada partido va a ser decisivo y también duro. Pocos rivales nos han superado, así que hay que seguir compitiendo, porque el fútbol es así. Me duele lo que ha pasado por los jugadores, pero es importante no rendirse», advirtió.

Almirón no se sintió asustado por el duro calendario que tienen por delante, con el Barcelona, el Valencia o el Villarreal como próximos rivales: «Esto es Primera división y todos los rivales son difíciles. Todos tienen que pasar por los mismos partidos».

El técnico del Elche se mostró satisfecho con el debut de Mojica y Jony Álamo y destacó que «lo han hecho muy bien», aunque «aun tienen que madurar».

Sergio: «Merecimos ganar»

Por su parte, el entrenador del Valladolid, Sergio González, afirmó que su equipo «tenía que haber ganado este partido», porque los goles del Elche fueron «dos lagunas defensivas puntuales» y, ofensivamente «creamos bastantes ocasiones, además del penalti a Orellano y el gol anulado».

El preparador del conjunto pucelano explicó que «salimos bien, porque sabíamos que el Elche iba a jugar en su campo y buscarían pillarnos en un renuncio y el primer tanto fue por un rebote que le cae a Josan y mete un golazo, y el segundo, por una desestructura, de ahí que nos fuéramos al descanso con cara de incredulidad ante ese 0-2. Ellos nos marcaron en dos jugadas aisladas», por lo que el resultado, al descanso «no era merecido», comentó.

Messi recibe dos partidos de sanción y no jugará en Elche

Messi no jugará el domingo (16.15 horas) frente al Elche en el Martínez Valero. El Comité de Competición impuso ayer dos partidos de sanción al delantero argentino del Barcelona por su expulsión en la final de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao. La RFEF confirmó el castigo adoptado por el órgano disciplinario para el jugador azulgrana en aplicación del artículo 123.2 del Código Disciplinario, «Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas». Messi cumplirá los dos partidos, mañana en Copa contra el Cornellà y el domingo en Liga frente al Elche.