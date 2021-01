El entrenador del Elche CF, Jorge Almirón, trasmitía "confianza" en su equipo en la rueda de Prensa ofrecida hace unos minutos. El técnico franjiverde aseguraba que pese a la situación -12 jornadas sin ganar y la remontada sufrida en Valladolid-, "tengo mucha confianza porque veo al equipo muy bien".

La Liga de Primera División "es una carrera larga y dura; debemos mantenernos firmes para superarla", apuntaba, a la vez que destacaba que sus jugadores "están muy bien de ánimo". "Contra el Barcelona intentaremos hacer un partido como con el Real Madrid. Debemos mantenernos muy atentos y ser inteligentes todo el partido, estar muy concentrados porque ellos son determinantes, pero también dejan espacios que podemos aprovechar".

El hecho de que Messi no juegue el domingo no es una ventaja, según Almirón: "El Barça es un equipo de gran jerarquía. Por el gusto de ver a Messi nos hubiera gustado que jugara, pero no va a ser así. Pero el Barcelona es un conjunto muy ordenado. Que no esté Leo Messi cambia porque es indescifrable, aunque ellos tienen un grandísimo equipo. Será difícil, pero no imposible"

Con respecto a los jugadores disponibles, el míster recordó que tiene las bajas de Fidel y Carrillo. Del resto, comentó que "todos los futbolistas quieren jugar estos partidos" y están a su disposición.