Con mucha seguridad en su equipo y en que «estamos mucho más asentados en el torneo y físicamente más recuperados», el entrenador del Elche , Jorge Almirón, pedía ayer «paciencia» y «confianza» a la afición franjiverde. Lo hizo durante una rueda de Prensa a la que llegó con antelación y bromeó sobre su puntualidad, después de que la pasada semana tuviera que pedir disculpas a los medios de comunicación por sus retrasos.

Almirón está «confiado» en el futuro del Elche en Primera. Pese a que son tres los meses que el equipo no gana en Liga y a que «nunca he vivido una situación igual; máximo he estado dos o tres partidos perdiendo», el técnico aseguró ayer que «tengo mucha confianza porque veo al equipo muy bien». Reconoció que perder dos puntos en Valladolid ha dolido, y mucho, pero «anímicamente ya estamos bien, recuperados después de una charla en la que analizamos lo ocurrido hacia adentro, conversando entre todos». Según Almirón, «los jugadores, teniendo en cuenta la anterior falta en la que vieron como el contrario golpeó muy bien el balón decidieron defender más atrás. Querían salvar la última jugada y no salió bien. Se quedaron con la sensación de que mejor haber defendido más adelante, pero yo prefiero que tomen decisiones».

Bien de ánimo

La Liga «es una carrera larga y dura; debemos mantenernos firmes para superarla», apuntaba, a la vez que destacaba que sus jugadores «están muy bien de ánimo». Sobre la situación y los doce partidos sin ganar, Almirón aseguró que «en la primera vuelta el equipo se ha ido ensamblando. Tenemos 17 puntos pero deberíamos tener 20 o 21 porque en algunos partidos, como en Cádiz, merecíamos más. Ahora estamos con más confianza para la recta final, somos más fuertes para afrontar el reto de la permanencia».

El entrenador asegura que «somos positivos. El equipo va a ir mejorando. Tenemos partidos difíciles por delante pero ya estamos mucho más asentados en la Primera División. No hay que olvidar que venimos de Segunda y que fue un gran mérito el ascenso. Entiendo que el aficionado esté preocupado. Soy autocrítico y realista. Hicimos un equipo con jugadores de Segunda y que tuvimos que armar. Ahora, si nos podemos reforzar, mejor».

«Esto es una carrera de resistencia y ya estamos recuperados de Valladolid para hacer frente al próximo rival», sentenció.

Como contra el Madrid

«Contra el Barcelona intentaremos hacer un partido como con el Real Madrid. Debemos mantenernos muy atentos y ser inteligentes todo el partido, estar muy concentrados porque ellos son determinantes, pero también dejan espacios que podemos aprovechar y por donde debemos intentar atacarlos».

Almirón no sabe si el hecho de que Messi no juegue el domingo es una ventaja: «El Barça es un equipo de gran jerarquía. Por el gusto de ver a Messi nos hubiera encantado que jugara, pero no va a ser así... Pero el Barcelona es un conjunto muy ordenado. Que no esté Leo Messi cambia porque el mejor jugador del mundo es indescifrable, pero ellos tienen un grandísimo equipo. Será difícil, pero no imposible. Lo intentaremos». ¿Saldrá el equipo de atrás con el balón jugado?: «Trataremos de hacerlo. El Barça presiona mucho, también podemos lanzar balones a los espacios. Son variantes y los jugadores tomarán las decisiones dentro de la cancha. Lo hemos trabajado estos días», señaló Almirón.

Los refuerzos se complican

El míster necesita fichajes, sí: «Quisiera reforzar la plantilla con 5 o 6 puestos, pero también hay que entender que es complicado para todos. No hay mucho movimiento en el mercado y lo que hay está muy caro. Los equipos no quieren, como otros años, desprenderse de jugadores que participen menos. A nosotros nos pasa lo mismo. También hemos recibido requerimientos por jugadores nuestros, pero si no nos podemos reforzar seguiremos como estamos». De todos modos, «los responsables siguen en negociaciones. Pedimos un poco de paciencia», concluyó.

Enfermería: Tete Morente y Luismi están recuperados; Fidel y Carrillo, no

Para el el encuentro del domingo frente al Barça, Almirón recupera a Tete Morente y Luismi, que han superado sus lesionados y ya están entrenando con el grupo. Nuke Nfulu y Dani Calvo también tienen opciones de volver a la convocatoria. El técnico argentino destacaba la importancia de este hecho «para afrontar la segunda vuelta del torneo». Por contra, Fidel y Guido Carrillo siguen siendo baja, mientras que el canterano Jony Álamo arrastra una molestias. «Contra el Rayo jugó los 90 minutos y en Valladolid terminó con molestias, una fatiga muscular y lo sacamos por precaución», explicó el entrenador. De todos modos, espera que «que llegue a tiempo». Sobre el canterano comentó que «lo veo todos los días y sabía que cuando le diera una oportunidad lo iba a hacer bien, por lo que no fue ninguna sorpresa para mí que lo hiciera muy bien», señaló. Mañana jugará Iván Marcone, pero el entrenador quiere que Álamo pueda tener continuidad en próximas citas.