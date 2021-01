El centrocampista del Elche CF Raúl Guti también se muestra firme y confiado: "Si seguimos trabajando así día a día las victorias tienen que llegar", aseguraba hace unos minutos en rueda de Prensa. Este joven -24 años-, llegado al Elche desde el Real Zaragoza, asegura ya estar "aclimatado" y "mucho mejor ahora, muy contento y con confianza". A nivel colectivo reconoce que "la situación es complicada. Cuando se entra en malas dinámicas o rachas es difícil salir, pero trabajamos día a día para ello y lo conseguiremos".

Raúl Guti entiende que "si este sábado ganamos todo cambia. Coges la confianza para ir al siguiente partido a ganar... Necesitamos una victoria para darle la vuelta a la situación y las victorias llegarán".

Con respecto al partido contra el Valencia CF, Guti es ambicioso: "Saldremos a por los tres puntos, será un choque muy duro y contra un rival muy complicado pese a que tampoco atraviesa un buen momento, pero vamos a salir a ganar".

El centrocampista franjiverde entiende que el entrenador no tiene la culpa de la situación por la que atraviesa el Elche con 13 jornadas ligueras sin ganar. "Es difícil salir de esta dinámica pero por el míster no es". También asegura que "el equipo está bien, unido y tenemos confianza en la idea del míster"

El jugador no quiere hablar de otra cosa que no sea "el partido ante el Valencia. Mi cabeza no está en si van a llegar fichajes o si tienen que salir jugadores. Solo estoy pensando en el choque del sábado. De lo otro me evado porque lo verdaderamente importante es lo que hagamos en el campo el sábado".