El entrenador del Elche CF está "feliz en Elche y feliz con mis jugadores. Estoy donde tengo que estar". Así lo expresaba hace unos minutos en rueda de Prensa un técnico que asegura que "el equipo va a reaccionar" y que "está en buenas manos". Almirón solicitaba a los aficionados "que estén tranquilos" y confiaba en que "los resultados positivos van a llegar en esta segunda parte del campeonato".

Sobre la moral del vestuario, el míster afirmaba que "existe buena química y siento que el equipo está bien. Esta semana con muy buenas sensaciones en los entrenamientos". Y, personalmente, "me encuentro muy bien, fuerte porque veo a los jugadores muy metidos, con la sangre ardiente".

En cuanto al partido de mañana, "tengo mucha fe. Lleva un tiempo asentarse en Primera División, sé que es difícil confiar en el equipo cuando no llegan los resultados, pero hay que estar fuertes y sacar esto adelante. Ahora siento que estamos preparados y estoy tranquilo. Es normal que la gente exija y que se manifieste, pero pueden estar tranquilos porque el equipo va a reaccionar".

Sobre los fichajes, ante el inminente cierre del mercado (lunes 23:59 horas), Almirón rebaja sus expectativas -antes pidió hasta seis fichajes-: "Si llegaran uno, dos o tres fichajes que verdaderamente fueran a reforzar la plantilla, perfecto". Pero también advierte que "el mercado, este año, por la situación general, no tiene el movimiento de otros años y se está viendo en general en todos los equipos. Estamos trabajando en ello, también la Dirección Deportiva del club, pero no es fácil que haya jugadores dispuestos a venir al Elche para reforzarnos".

Según el entrenador, "hay propuestas de jugadores de otras ligas y que no están participando en sus equipos, pero si traemos a alguien tiene que estar preparado para aportar, para sumar el día siguiente a su llegada. Si no va a ser beneficioso es mejor quedarnos como estamos. Traer jugadores de más, traer por traer, no es beneficioso para nadie".

Para el partido de mañana ante el Valencia aseguraba que "estamos preparados" y que "espero un poco de suerte, que no hemos tenido y que los jugadores se merecen".

Almirón aseguró ayer estar "tranquilo" con su trabajo y sentir el apoyo de los jugadores y del máximo accionista. "En cuanto lleguen los resultados la dinámica cambiará. Estoy acostumbrado, como entrenador y como jugador, a estas cosas. Sé que podemos salir adelante en esta segunda parte del torneo", concluyó.