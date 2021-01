El puesto del técnico del Valencia, Javi Gracia, podría depender del resultado de hoy, aunque él prefiere no valorarlo porque «eso no depende de mí. Tengo que hacer jugar mejor al equipo, intentar ganar y obtener mejores resultados». El preparador valencianista describe al Elche como «un equipo muy sólido que defiende con muchos jugadores cerca de su portería, lo que dificulta entrar en el área rival, y hay que intentar atacar y tener el control del balón y estar pendiente de las pérdidas y de sus transiciones rápidas».

Además, señala que «es un rival que vimos de lo que es capaz en el partido de ida. Siempre da muestras de esa consistencia defensiva, con cuatro o cinco atrás, muy cambiante en sus dibujos con potencial en transiciones muy rápidas y con mucha movilidad arriba».

Preguntado por un posible bloqueo de su equipo ante los rivales de la parte baja, Gracia explicaba que «me preocupa esa situación y trataremos de que eso no suceda. Intentamos llevar la iniciativa ante equipos un poco más cerrados. Pero no se nos ha dado muy bien porque el rival en algunas de sus salidas se ha puesto por delante, como nos pasó con el Elche en el partido de la primera vuelta. Intentaremos que hoy no sea así, tratar de finalizar mejor nuestros ataques, como sucedió contra Osasuna, que sin un gran dominio del partido sí que tuvimos ocasiones que no terminábamos bien. Tenemos que terminar mejor las acciones».

Sobre la reciente eliminación en Copa del Rey Gracia señaló que «nos duele, pero nos sirve para mejorar, para ir creciendo en lo que nos queda de Liga».