El centrocampista maño del Elche CF, Raúl Guti, llegó ayer a la rueda de Prensa con tres ideas muy claras. Uno: El equipo «está bien». Dos: La situación es «complicada», pero «ganar un partido lo cambia todo». Y tres: «Si seguimos trabajando día a día, la victoria tiene que llegar». En estas tres premisas basó su discurso durante los 25 minutos que atendió a los medios de comunicación y, en ocasiones, independientemente del asunto del que trataran las preguntas. Eso sí, reconociendo que lo hacía. «Como ya he repetido antes...», asumió.

A nivel personal, Raúl Guti cuenta con la confianza del entrenador, que lo está alineando como titular en los últimos choques. Él se encuentra «ya aclimatado, mucho mejor ahora» que al iniciar la temporada, «muy contento y con confianza». Aunque «sí es cierto que los resultados no nos están acompañando». Guti no ha venido ante la Prensa para hablar de sí mismo y en seguida vuelve al discurso: «El equipo está bien, sabemos que la situación es complicada, pero el equipo está unido, que es lo más importante. Seguimos trabajando día a día y estamos confiados en que si seguimos así las victorias tienen que llegar».

«Cuando se entra en malas dinámicas o rachas es difícil salir, pero trabajamos día a día para ello y lo conseguiremos», expone Raúl Guti. Él es positivo y entiende que «si este sábado ganamos, todo cambia. No solo por esta victoria sino porque además coges confianza para ir al siguiente partido a ganar... Necesitamos una victoria para darle la vuelta a la situación y las victorias llegarán».

Con respecto al partido contra el Valencia CF, Guti es ambicioso: «Saldremos a por los tres puntos, será un choque muy duro y contra un rival muy complicado pese a que tampoco atraviesa un buen momento, pero vamos a salir a ganar».

Defiende al entrenador

El centrocampista franjiverde entiende que el entrenador no es el culpable de la situación por la que atraviesa el Elche, con 13 jornadas ligueras sin ganar. «Es difícil salir de esta dinámica pero por el míster no es». También asegura que «los jugadores tenemos confianza en la idea del míster. Estamos a dos puntos de la salvación y con dos partidos menos. Empezamos muy bien la temporada y ahora vivimos una mala dinámica de la que es muy difícil salir. Cuando todo es negativo es difícil encontrar lo positivo, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y nunca bajar los brazos».

Raúl Guti insiste en el «trabajo y trabajo diario» cuando se le pregunta por la forma de jugar: «tenemos una idea de juego muy clara que consiste en sacar el balón controlado desde atrás. Sí es cierto que nos está costando llegar más arriba y generar peligro, pero para eso trabajamos día a día», expone.

El jugador no quiere hablar de otra cosa «que no sea el partido ante el Valencia. Mi cabeza no está en si van a llegar fichajes o si tienen que salir jugadores. Solo estoy pensando en el choque del sábado. De lo otro me evado porque lo verdaderamente importante es lo que hagamos en el campo el sábado, cuando tendremos una nueva oportunidad para romper esta mala dinámica». De todos modos, «si el míster cree que es necesario reforzar el equipo siempre será por el bien del equipo, para mejorar».

Sobre la situación interna y sobre cómo vive el vestuario esta crisis de resultados, Guti asegura que «el ambiente es bueno. Los compañeros nos intentamos evadir de todo lo que hay fuera. El equipo habla a menudo sobre la situación y con el míster hay charlas. Las cosas no están saliendo como todos queremos, pero ya sabíamos que la Primera División es muy complicada».