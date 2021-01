Jorge Almirón no quiere dar muestras públicas de abatimiento. Aseguró, tras la derrota en el campo del Valencia, la cuarta en cinco jornadas, que pese a no haber sido capaz de lograr un triunfo en los últimos catorce partidos «el equipo no está muerto».

«Los jugadores están enojados por perder, pero faltan muchos partidos. No pretendo abandonar y menos ahora. Es momento de sumar», señaló el preparador argentino, que entiende las posibles dudas en torno a su continuidad.

«Con la cantidad de partidos que no pudimos ganar es normal, pero hay muchos equipos en nuestra situación y depende mucho del estado de anímico», apuntó Almirón.

El preparador franjiverde se mostró seguro de que se pueden salvar con la actual plantilla. «Es el equipo que tenemos, todos los rivales son difíciles, el Valencia tienen un gran plantel y nos ganó por la mínima. Estuvimos cerca del empate también», sostuvo, añadiendo que sus hombres hicieron «un buen partido en general» y lamentó no haber definido mejor o no haber evitado «situaciones de gol porque su gol era evitable».

Pero Almirón, en la sala de prensa de Mestalla, también reivindicó que «en la primera jugada nos sacaron una amarilla y eso condiciona, nos sacaron muchas tarjetas y no hubo la misma medida para los dos equipos», denunció el entrenador del Elche.

«Fue un partido parejo muy luchado, sacaron la ventaja en el primer tiempo y la aguantaron. Con los cambios, en la segunda pisamos mas su campo que en la primera», admitió el argentino.

El portero milagro

Edgar Badia recordó que entraba dentro de lo normal estar toda la temporada abajo en la clasificación y que ahora solo queda «creer, creer y creer». Ante su continuidad en la zona de descenso, el guardameta llamó a «no perder la esperanza» después de asumir que el Elche está teniendo muchos problemas para generar ocasiones. «No creo que hayamos sido claramente inferiores. En la primera parte ellos han hecho un poco más y se han puesto por delante y en la segunda se ha visto un poco más al equipo pero no hemos generado todo lo que necesitamos», valoró el portero, que no dio valor al hecho de haber parado un penalti «porque no ha servido para que sumáramos puntos», lamentó. «También estamos encajando y nos esta costando mucho defender los centros laterales», subrayó Badia.