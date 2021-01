El portero del Elche CF Edgar Badía no pierde la esperanza, a pesar de la mala situación del conjunto franjiverde que acumula 14 partidos sin conseguir la victoria y es penúltimo en la clasificación. Tras el partido de este sábado en Mestalla frente al Valencia, el guardameta del conjunto ilicitano señaló que "podía entrar dentro de lo normal estar toda la temporada abajo y sabíamos que podía pasar. Ahora sólo queda creer, creer y creer".

El meta catalán, que detuvo un penalti a Carlos Soler con 1-0 en el marcador, que permitió al Elche mantenerse en el encuentro, reconoció en declaraciones a Movistar LaLiga que les está costando "muchos problemas" para generar ocasiones de gol. Sin embargo, consideró que en el encuentro frente al Valencia "no creo que fuéramos claramente inferiores. En la primera parte ellos hicieron un poco más y se pusieron por delante en el marcador, pero en la segunda se vio un poco más al equipo, aunque no generamos todo lo que necesitamos", lamentó.

Edgar Badia reconoce que "nos está costando mucho generar ocasiones, pero tenemos mucho margen de mejora, sobre todo en el aspecto ofensivo". Además, el portero del Elche del Elche también lamentó que "estamos encajando goles y nos esta costando mucho defender los centros laterales".

Sobre el penalti que detuvo a Carlos Soler comentó que "le aguanté y tuve la suerte de pararlo, pero no ha servido servido de nada porque perdimos el partido".