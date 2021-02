La primera salida del Elche CF en el mercado de invierno está prácticamente cerrada. El lateral izquierdo Youssouf Koné va a abandonar el club ilicitano y jugará en el Hatayspor de Turquía lo que resta de temporada.

El internacional con Mali ha pasado con más pena que gloria por el conjunto franjiverde, con el que apenas ha jugado 73 minutos en tres partidos. Después de no ofrecer un buen rendimiento en su estreno, Almirón ya no le ha dado más oportunidades y desde hace bastante tiempo no cuenta para el entrenador argentino, que le ha dejado incluso fuera de la convocatorias de Liga y en los partidos de la Copa del Rey.

Koné estaba cedido por el Olympique de Lyon y llegó al Martínez Valero avalado por sus buenas actuaciones en el conjunto francés, con el que incluso llegó a disputar la Champions League. Pero después de salir de una lesión no ha vuelto a recuperar la forma y ahora busca más suerte en el fútbol turco. El Hatayspor ocupa la séptima posición de la Primera División de Turquía y en sus filas milita el exportero del Málaga Munir.

Con la salida de Youssouf Koné, el Elche ya dispone de una ficha libre para realizar fichajes. A lo largo de la jornada de este lunes se esperan más movimientos, tanto de salidas como de entradas en el club ilicitano. El mercado finaliza a las 23.59 horas.