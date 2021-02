El futbolista Johan Mojica ya cumple tres jornadas con el Elche como titular desde su llegada. No conoce la victoria, como el resto de compañeros en los últimas 14 partidos ligueros, pero sí que "no podemos obsesionarnos con la necesidad de ganar". Su premisa es el "optimismo", el "trabajo diario" y "los resultados llegarán". Mojica asegura que "siento ese mensaje de optimismo dentro del vestuario. El equipo está muy bien y no ha bajado los brazos ni los va a bajar. Tenemos fe en nuestro trabajo y en él nos debemos centrar".

La pandemia ha motivado que "muchas personas, desde fuera, no puedan ver cómo está el conjunto, pero el equipo está muy centrado, los compañeros compiten en cada entrenamiento, formamos un grupo bastante aplicado y nos merecemos la victoria, pero para merecerla aún más hay que seguir trabajando", expone el lateral izquierdo del Elche.

Mojica repite que "el equipo mantiene la fe y la confianza. Tenemos que seguir sumando para llevarnos la tan anhelada victoria. Existe un actitud grande de tener hambre de ganar. El míster tiene la confianza depositada en todos nosotros y ahora es cuestión de hacer el trabajo".

El jugador cree que para mejorar "hay que fortalecer más la portería para dejarla a cero y, a partir de ahí, hacer lo que dicte el míster. Unas veces será salir con el balón jugado y otras más directos. Nuestra obligación es ser futbolistas obedientes al míster". Sobre el estilo de juego, Mojica asegura que "más importante que hacer un fútbol más o menos directo es entregar bien el balón al compañero, en las mejores condiciones posibles y tener esa actitud ganadora".

Sobre el próximo rival, el Villarreal, el carrilero destaca que está formado por "una excelente plantilla" y un equipo "muy estructurado. Sabemos de su calidad. La preparación del partido durante la semana ha sido buena, analizando al rival y lo que el míster ha preparado creo que va a ser correcto, junto a la disposición de los compañeros". Según Mojica, "debemos hacer el trabajo con amor, con pasión y, a partir de ahí el resultado va a llegar".

"Sabemos lo que nos estamos jugando, debemos aplicar la casta y la experiencia, pero no solo a nivel futbolístico sino también a nivel personal", concluye el lateral.