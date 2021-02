El Elche sigue buscando refuerzos. El mercado se ha cerrado. "Lo que había no mejoraba lo que tenemos y me parece una irresponsabilidad traer jugadores por traer, sobrecargar de futbolistas algunas posiciones... Eso hubiera sido peor", asegura el entrenador del club, Jorge Almirón. En rueda de prensa celebrada hace unos minutos, el técnico insistía: "Los jugadores que tenemos son mejores que los que podrían venir. Por todo. Por la situación general del mercado, por la situación mundial de la pandemia, los equipos prefieren no cambiar, lo que se nos ofrecía no lo veíamos interesante, lo interesante no estaba conforme con nuestra oferta, por la situación presupuestaria del club...". De todos modos, en el Elche "se sigue trabajando con jugadores libres y, si mejoran lo que tenemos, si pueden aportar, los traeremos". El conjunto cuenta con dos fichas libres que podrían ser ocupadas por jugadores en paro o canteranos. "Ojalá puedan llegar dos jugadores más que nos mejoren, pero también podemos dejar la puerta abierta a los jóvenes".

Almirón destacaba que después del partido de mañana contra el Villarreal, "Fidel ya podrá estar, así como todos los sancionados. Por tanto, tenemos un equipo mejorado para arrancar la segunda vuelta con una plantilla mucho más experimentada, en la que los jóvenes ya están integrados al equipo y físicamente a la exigencia de la categoría", exponía el técnico, que también admitía que "puede haber cambios en el estilo de juego", al complicarse el hecho de salir con el balón jugado.

Hasta ahora, según el míster, "nos han venido muchas cosas negativas, principalmente lesiones. Estoy seguro de que ahora entraremos en una dinámica mucho más positiva. Hasta el momento lo más importante era que el equipo se afianzara en la categoría y que pudiera competir con cualquiera. Y eso lo hemos conseguido. Ahora bien, ganar, en Primera, es muy difícil. Pero ahora somos competitivos y esto es muy largo".

Sobre si teme por su continuidad, Almirón explicaba que "Bragarnik tiene mucha experiencia en el mundo del fúbtol y sabe cómo es el proceso, sabe que es muy complicado. El ascenso llegó de una forma un poco inesperada. Armar un equipo de Primera es muy difícil. Menos del 35/40% de los equipos recién ascendidos se salvan. Yo sabía esto y el presupuesto que teníamos antes de venir. Y tenía la idea muy clara de que lo importante era formar un equipo competitivo. Eso ya lo tenemos". En el mismo sentido, el técnico aseguraba que "un entrenador siempre está preparado para lo que pueda pasar. Entiendo cómo es esta profesión, en la que, casi siempre, cuando te ratifican es cuando te quieren echar". Con el propietario del club "hablo mucho de fútbol y me siento bien con él".

Con respecto al nuevo fichaje, Helibelton Palacios, el preparador argentino aseguró que había sido él quien pidió su contratación al inicio de la temporada. El hecho de que tuviera contrato con el Atlético Nacional de Colombia "complicó su fichaje, que ahora se ha hecho posible". Almirón tuvo a Palacios "un año jugando todos los partidos conmigo" como entrenador. Es "físicamente muy fuerte y rápido, un superprofesional que le va a aportar mucho al equipo". Sobre su estado físico, el técnico resalta que "terminó de jugar en diciembre y es un jugador atlético, pero evidentemente viene de una liga muy diferente a la nuestra y tendrá que aclimatarse. Lo hablaré con él para que pueda estar lo antes posible, como en el caso del nuevo portero, Paulo Gazzaniga".

Sobre Palacios, el míster también destacó que puede jugar como lateral o como central. "Se verá conforme vaya entrando en la dinámica de partidos y entrenamientos, podría actuar como tercer central porque también tiene muy buena salida con el balón jugado". El último incorporado "ofrece la posibilidad de jugar con variantes, dependerá de su evolución, de las sesiones, de los rivales... Mucho mejor tener varias opciones donde elegir".

El técnico franjiverde aseguró entender "perfectamente" la protesta convocada por los aficionados: "la gente tiene derecho a manifestarse y prefiero a una afición viva a que deje de importarles lo que le sucede a su equipo. Entiendo su exigencia, es parte de mi profesión y lo acepto. Antes de jugador y entrenador fui aficionado y sé que la gente quiere que su equipo sea competitivo. Y en ello estamos trabajando y lo estamos consiguiendo, aunque bien es cierto que todavía tenemos margen de mejora. Pero mi labor ahora es que en el equipo haya harmonía y se trabaje bien".

Almirón reconoció que es "autocrítico" y que está "en la etapa más importante de mi carrera, mi llegada a Europa, y claro, me emociono. Tanto en los momentos buenos como en los malos. Pero uno debe intentar abstraerse de todo, ponerse una armadura y trabajar. En la construcción de un equipo siempre hay muchos momentos difíciles. Yo trato de ser objetivo y de escuchar las críticas. Tengo mucha fe en este equipo y soy realista. Tenemos dos o tres puntos menos de los que deberíamos. Nos los merecíamos y por detalles se nos escaparon. Hemos tenido muchos problemas, sobre todo lesiones, Tengo fe en que la energía puede cambiar y en esta recta final del campeonato el equipo se va a hacer fuerte. A todos nos va a costar mucho resistir. Es la parte más dura de la Liga, pero no solo para nosotros, también para los contrarios. Lo mejor es que la gente esté contenta. Trabajamos para ello y esperamos un buen resultado ante el Villarreal. Los jugadores son los que más lo necesitan".

Sobre el rival de mañana, Almirón reseñó que "es uno de los grandes equipos de primera, ya lo comprobamos en la primera vuelta, en el que hicimos un gran partido como visitantes y conseguimos empatar a cero". Destacaba el técnico el hecho de que el equipo castellonense "cayó derrotado en Copa tras una prórroga y un partido realizado con gran esfuerzo". Al Villarreal le gusta el balón. "Es el tercer equipo de la Liga con mejor posesión y tiene un concepto técnico clarísimo". El equipo franjiverde está "preparado para competir mañana. Los jugadores están bien, con muchas ganas".