¿Es el Elche un equipo capacitado para salir con el balón jugado? Jorge Almirón así debe creerlo, porque los franjiverdes tratan de iniciar siempre las jugadas tocando la pelota desde atrás. Edgar Badía no saca prácticamente en largo. Los balones suelen ir al pie y la creación de cada acción suele salir de sus botas. Ahora bien, el Elche cuenta ahora mismo con una marca nada optimista: es el equipo de LaLiga que más balones pierde en campo propio. De media, 24 por partido, según "Mundo Maldini". Arriesga, no juega prácticamente en largo, lo que suele provocar pérdidas de balón en una zona del campo donde salen caras.

El siguiente equipo en cuanto a más pérdidas de balón en su campo es el Celta, con 17 de media. El Huesca refleja datos similares. Y los que menos balones pierden en su propio terreno no son el Barça o el Madrid. El Eibar y el Getafe son los que menos arriesgan atrás, los que más juegan en largo y, por tanto, menos pelotas "regalan" al contrario en su propio campo.

También es el Elche uno de los equipos que menos ataca. Las cifras también lo reflejan. Solo 16 goles hasta la fecha, el conjunto menos goleador, claramente. Le siguen el HUesca, Eibar y Getafe, con 17 tantos.

Al margen de la evidente percepción general de que el Elche no llega arriba, la estadística no engaña. Con números así es muy complicado permanecer en Primera. De ahí que la afición, capitaneada por las peñas, lleve semanas reclamando una reacción que, como cualquier reacción, debe venir de un cambio en el estilo de juego. Un cambio que no llega y que no parece que este sábado ante el Villarreal vaya a producirse, a tenor de las palabras de míster y jugadores durante las ruedas de Prensa.