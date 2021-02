El Elche tiene hoy (18.30 horas, Estadio Martínez Valero y Movistar LaLiga) frente al Villarreal, una nueva oportunidad, la enésima, de romper una de las peores racha de su historia sin ganar en Primera División. Ya son 14 partidos sin cantar victoria y la de esta tarde no parece empresa fácil: el rival es cuarto, tiene más del doble de puntos, aspira a Champions y también llega necesitado, pues acaba de ser eliminado en Copa y lleva cuatro jornadas sin vencer.

Para el equipo franjiverde la semana ha sido fructífera en cuanto a competitividad en los entrenamientos, según jugadores y míster. Y, pese a la urgencia, ellos mismos han intentado aliviar la presión, todo lo contrario a los aficionados. «No podemos obsesionarnos con la victoria», apuntaba el pasado jueves con liderazgo el colombiano Johan Mojica.

El choque entre Elche y Villarreal de la primera vuelta acabó con un valioso empate a cero en El Madrigal, pero el submarino amarillo «es uno de los mejores equipos de Primera», como reconoció el propio Mojica. Además, el Elche tiene otra racha que romper, ya que no conoce la victoria en su campo frente al Villarreal en la máxima categoría. Jugaron dos veces, en las temporadas 2013/14 (con el resultado de 0-1) y 2014/15 (el partido acabó 2-2).

Almirón reconocía ayer mismo que puede cambiar el dibujo del equipo sobre el terreno, incluso el estilo de juego, «intentando ser más directos». Tiene condicionantes, además de los últimos resultados. Hoy, el míster no podrá contar con Fidel, que aún no se ha recuperado de sus molestias musculares en los isquiotibiales,ni con Gonzalo Verdú, Tete Morente ni Barragán por sanción, al haber acumulado cinco tarjetas amarillas. A estas bajas se suman las de los tres jugadores que se marcharon, sobre la bocina, el último día del mercado invernal: Lucumí, Sánchez Miño y Koné. A su vez, el recién fichado Helibelton Palacios aún no ha sido presentado, mientras que el portero Paulo Gazzaniga ya está en una convocatoria para la que Almirón solo dispone de 18 futbolistas profesionales. Para completar la lista, el técnico tendrá que echar mano de la cantera. Concretamente estarán Jony Álamo, Salinas, John y Diego Bri.

Las ausencias por sanción obligan al técnico franjiverde a recomponer su defensa y ya ha anunciado que podría jugar incluso con dos futbolistas adelante. Edgar Badia estará bajo palos. El lateral derecho Cifu tendrá hoy una oportunidad para reivindicarse al no estar Barragán. El ambidiestro Diego González ocupará el puesto en el que actúa habitualmente Gonzalo Verdú (central derecho), que se perderá su primer partido liguero. Josema estará a su lado, en la izquierda. Y en banda, Mojica. En el centro del campo, para sustituir a Tete Morente podría entrar Víctor, si el míster decide jugar con tres centrocampistas, o Pere Milla, si apuesta por un jugador más ofensivo. Si el entrenador es más atrevido utilizará a Pere Milla con tres medias puntas que ocuparían el propio Milla, Josan y Rigoni, con Lucas Boyé actuando siempre como referencia en el ataque franjiverde.

El Villarreal, por su parte, tiene cinco bajas seguras, las de los lesionados Rubén Peña, Mario Gaspar, Alberto Moreno, Vicente Iborra y Samu Chukwueze. Unai Emery tiene también en el aire la participación de Etienne Capoue y Yéremi Pino, ambos con molestias. Como positivo para el técnico vasco, esta semana ha recuperado a Gerard Moreno y a Moi Gómez, y podría jugar con Asenjo en la portería; Foyth, Albiol, Pau Torres y Pedraza o Estupiñán como defensas. En el centro del campo actuarían Capoue o Baena, Coquelín y Parejo. Arriba estarían Trigueros, Moi Gómez y Alcácer.