Cuando un enfermo está en la UCI con una patología grave, cualquier atisbo de esperanza es un clavo ardiendo al que agarrarse. Y eso es lo que le ocurre al Elche. El empate del pasado sábado frente al Villarreal, ni mucho menos, ha curado todos sus males. Pero igualar un 0-2 cuando estaba moribundo y, sobre todo, las mejores sensaciones que dejó el equipo en la segunda parte significan, como dijo Almirón después del encuentro, «una pequeña luz» para los futbolistas y todo el entorno.

El conjunto franjiverde continúa en una situación delicada, sigue a dos puntos de los puestos de permanencia, pero el cambio de sistema, con dos delanteros y no abusar tanto de salir con el balón jugado desde la propia área permitió ver a un equipo más ambicioso que jugó más tiempo en campo contrario y llegó más al área que en toda la temporada. El técnico argentino, por fin, se ha dado cuenta de que o variaba su planteamiento o seguía hundiendo hacia el descenso a Segunda División.

NUEVO PLANTEAMIENTO

Más juego directo, más centros laterales y presencia con el balón en el centro del campo

La presencia de dos delanteros como son Lucas Boyé y Guido Carrillo ha dibujado un cuadro diferente y sin tantos borrones. Frente al Villarreal, el equipo ilicitano apostó por un juego más directo y alejado de su portería, con más participación de los futbolistas de bandas. Rigoni y Josan desde los extremos y Mojica y Cifu subiendo desde los laterales aportaron más centros al área para aprovechar la altura de los dos «9». Además, eso permitió tener más presencia en el centro del campo y Raúl Guti y Marcone tuvieron más contacto con el balón. Incluso, la línea defensiva se adelantó unos metros y el argentino no estuvo tan encasillado por delante de los dos centrales. Marcone, incluso, presionó la salida del balón del Villarreal cerca de su área. Aunque en algunas ocasiones el rival le sometió, el Elche no estuvo tan metido atrás achicando agua, que hasta ahora era habitual.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Los jugadores empiezan a creerse que con esta forma de jugar sí es posible salir de abajo

El empate frente al Villarreal, más que a nivel clasificatorio, que ha sido un paso muy corto, ha servido más a nivel anímico dentro del vestuario. La plantilla que casi había arrojado la toalla y empezaba a dudar de los métodos de Almirón ahora empieza a creer en que con esta forma de jugar es más factible salir de la zona roja. El encuentro del pasado sábado puede ser un punto de inflexión para el convencimiento de los jugadores. Y eso es fundamental para la recuperación. Además, hay un dato estadístico para la esperanza que también puede servir de autoestima. En la temporada 2014-2015, el Elche de Fran Escribá también estaba hundido en la tabla y después de empatar contra el Villarreal, tras ir perdiendo 0-2 -lo mismo que ocurrió el sábado- comenzó su remontada, salió de los puestos de descenso y logró una permanencia con cierta holgura. Cada temporada y cada circunstancia es diferente. Pero ese antecedente también puede servir para que los futbolistas entonen el sí se puede.

EL MEJOR FICHAJE

Guido Carrillo empieza a demostrar que tiene gol

Otro dato para la esperanza es la aparición de Guido Carrillo. El delantero argentino apenas había podido jugar esta temporada y se puede convertir en el mejor fichaje de invierno. Primero por una lesión en la rodilla, que le obligó a parar hasta en dos ocasiones. Y, posteriormente, unas molestias musculares, apenas le han dejado participar. El sábado jugó por tercera vez como titular en la presente temporada. La primera fue contra el Cádiz, pero el conjunto ilicitano se quedó rápidamente con diez jugadores por la expulsión de Lucas Boyé; y la segunda en San Mamés contra el Athletic en la que su compatriota estaba sancionado. Carrillo demostró que tiene gol. En los apenas 218 minutos que ha estado en el terreno de juego ha marcado ya dos dianas. Es un «9» puro, un delantero de área que aprovecha su 1,91 de estatura para rematar de cabeza. Así hizo el 1-2 frente al Villarreal y contra Osasuna marcó al aprovechar un rechace. Su presencia obliga en el ataque a fijar a los centrales rivales y no tener tanta libertad. Además, Lucas Boyé dispone de más libertad para jugar como segunda punta y no tan solitario arriba, como hasta ahora, que tenía que fajarse con los defensas contrarios, no le llegaban balones y, cuando lo hacían, era una lucha individual contra el mundo.

CASI MEDIA TEMPORADA

Queda mucho por hacer, muchos partidos y cosas por mejorar a la hora de ajustar la defensa

A pesar de los pequeños brotes verdes que aparecieron el sábado, al Elche le queda mucho camino por recorrer y no va a ser nada fácil. Todavía hay 18 partidos por delante, casi media Liga y, además de ir perfeccionando el nuevo sistema de juego, Almirón reconoció que puede ser la alternativa a partir de ahora, quedan también otras muchas cosas por mejorar. Sobre todo a nivel defensivo. En la primera parte frente al Villarreal, la manta se quedó corta y cuando el Elche intentaba atacar, descuidaba la defensa. Los jugadores amarillos recibieron muy cómodos entre líneas y eso facilitó los dos goles y que casi sentenciaran el partido. El preparador franjiverde debe ajustar la defensa y los zagueros encimar más a los rivales cuando sus compañeros atacan.

BUENA OPORTUNIDAD

Los dos próximos partidos ante Celta y Eibar son clave para poder confirmar la mejoría

El conjunto franjiverde tiene ahora una buena oportunidad de confirmar su mejoría. Este próximo viernes se mide al Celta en Balaídos, un equipo de la zona media baja; y en la jornada siguiente recibe al Eibar, un rival directo en la lucha por la permanencia. Si el Elche es capaz de seguir la progresión mostrada frente al Villarreal, el enfermo pronto estará en planta y su recuperación se verá más cerca.