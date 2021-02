Sonora pitada de la afición contra Bragarnik y el técnico

Más de un centenar de coches se concentró ayer en los aledaños del estadio Martínez Valero para realizar una sonora pitada contra el máximo accionista, Christian Bragarnik, y contra el entrenador, Jorge Almirón, por la gestión del club y del equipo.

Además sacaron pancartas como «Bragarnik da la cara», «Almirón dimisión», «Señor Bragarnik no queremos que a nuestro Elche le pase lo mismo que otros equipos como el Málaga, Racing o Valencia», «Recuerda Bragarnik: Objetivo Primera División» o «¡Ya no más! Elche es una palabra muy seria. El que no lo quiera que se vaya. Mucho Elche»