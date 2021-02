La plantilla del Elche regresó ayer a los entrenamientos después de disfrutar el domingo de jornada de descanso y lo hizo con un poco más de grado de autoestima después del empate y, sobre todo, por la mejoría mostrada por el equipo en la segunda parte del encuentro del pasado sábado frente al Villarreal.

Almirón va a disponer de solo cuatro días para preparar el encuentro frente al Celta después de que se haya adelantado al viernes (21 horas), cuando, en un principio, estaba fijado para el sábado a las seis y media de la tarde. Pero la presencia del Levante, que era el que iba a jugar el viernes, en las semifinales de la Copa del Rey ha obligado a LaLiga a modificar los horarios de la jornada 23.

El preparador franjiverde tiene la buena noticia de la recuperación de Gonzalo Verdú, Tete Morente y Barragán, una vez que han cumplido su partido de sanción. Pero está pendiente de la evolución de las lesiones de Fidel Chaves y de Nino.

El extremo onubense se encuentra en la recta final de su recuperación de la rotura fibrilar en la zona de los isquiotibiales, que se produjo el pasado 11 de enero frente al Getafe. Tiene previsto incorporarse esta semana, de forma progresiva, a los entrenamientos con el grupo y su disponibilidad para viajar a Vigo va a depender de las sensaciones que tenga.

Ayer estuvo trabajando durante la primera parte de la sesión en el gimnasio y en la recta final se ejercitó junto al resto de sus compañeros.

El cuerpo médico no quiere precipitarse porque una posible recaída le obligaría a estar otro mes más fuera de los terrenos de juego. Almirón ya ha reiterado en varias ocasiones que Fidel es un jugador muy importante y está deseando su vuelta. Tiene opciones de entrar en la convocatoria y no está descartado, pero, aunque viaje a Vigo, no estará para ser titular.

La otra opción es ser más cauto y esperar al encuentro de la próxima semana frente al Eibar, en el que el Elche se juega tres puntos vitales para su futuro.

La otra duda para el partido contra el Celta es el capitán Nino. El delantero franjiverde no pudo estar en el choque ante el Villarreal al sufrir unas molestias en el aductor durante el último entrenamiento de la pasada semana.

Ayer fue tratado por los fisioterapeutas y realizó unos ejercicios suaves en el gimnasio. Su presencia, al igual que la de Fidel, va a depender de su evolución durante los próximos días. Pero teniendo en cuenta que el partido es viernes y que solo restan tres entrenamientos, la presencia en la convocatoria del capitán es seria duda. Además, apenas está contando para al Almirón, por lo que tampoco es urgente su regreso al equipo.

Helibelton Palacios

Quien tiene previsto incorporarse hoy a los entrenamientos es el colombiano Helibelton Palacios, una vez que conozca el resultado de la PCR a la que fue sometido durante la jornada del lunes.

El nuevo lateral derecho trabajó ayer en el gimnasio junto a Fidel y Nino. Ya dio negativo en la primera prueba anticovid, que pasó antes de viajar desde Colombia, por lo que se espera que no haya ningún tipo de problema.

Si el técnico franjiverde decide contar con Palacios para el choque ante el Celta, tendrá 21 futbolistas disponibles, a expensas de lo que ocurra con Fidel y Nino.

Por otro lado, el canterano Jony Álamo, que viene entrenando habitualmente con el primer equipo y fue titular frente al Valladolid, en la última jornada de la primera vuelta; deberá permanecer varias semanas de baja debido a unos problemas en la zona de los isquiotibiales, que ya le impidieron entrar en la convocatoria el pasado sábado.

A la baja de Jony se une la de Gerard Barri, quien también se lesionó de la rodilla, durante un entrenamiento la semana pasada y todavía deberá permanecer un tiempo de baja.

De esta forma, de los cinco canteranos que trabajan diariamente con el primer equipo, solo tres están disponibles: Salinas, Diego Bri y John, además de los dos porteros: Lluis Andreu y Luis Castillo. Todos ellos, excepto este último, estuvieron en el banquillo durante el último encuentro contra el Villarreal.