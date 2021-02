El director deportivo del Elche CF, Nico Rodríguez, en su comparecencia en la presentación oficial de Helibelton Palacios y de Paulo Gazzaniga, los dos únicos fichajes del club ilicitano en el mercado de invierno, no ha querido entrar en polémicas y ha intentado "torear" cualquier pregunta sobre el mercado de fichajes, en el que no se han cumplido las expectativas que esperaba la afición y las seis incorporaciones que pidió el entrenador, Jorge Almirón, y sobre si han existido discrepancias con el máximo accionista, Christian Bragarnik.

Rodríguez ha señalado que "uno nunca termina plenamente satisfecho un mercado y siempre considera que se podría haber hecho algo mejor. Pero trabajamos cada día para mejorar. Desde el primer día, la nueva propiedad del club nos marcó una hoja de ruta para tratar de ser mejor en cada parcela y eso es lo que intentamos hacer. En los 21 meses que llevo en el Elche he tenido total implicación y predisposición por cumplir los objetivos del club".

Sobre la manifestación de la afición del pasado sábado, ha señalado que eso significa que "la afición está viva", pero ha pedido "estar todos unidos" para sacar al equipo de la actual situación y que "se ponga en valor el máximo compromiso que tiene la plantilla"

El responsable de la parcela deportiva del club ilicitano no ha descartado la llegada de más fichajes de futbolistas que estén en paro "seguimos peinando el mercado y valorando nombres, pero comparto las palabras del míster que dijo que es difícil traer jugadores que superen, por ejemplo, el nivel de Fidel. Hacer incorporaciones por nombres creo que no es lo mejor", ha comentado. No obstante, Nico Rodríguez ha insistido en que "lo que tenemos que hacer es valorar y reforzar a cada uno de los futbolistas que tenemos, los que estaban ya y los que han venido. Ellos son los principales artistas y los que nos tienen que llevar a conseguir el objetivo".

El director deportivo ha vuelto a reiterar en que "confiamos plenamente en esta plantilla, que siempre ha tenido un compromiso fuera de toda duda y está capacitada para lograr la permanencia. La temporada pasada, a estas alturas, nadie hubiera pensado que podíamos lograr el ascenso y, al final, lo conseguimos. Si alguien tuvo fe fue la plantilla. Por eso, hay que tenerle un respeto máximo".

Rodríguez ha comentado que "todos sabíamos que iban a venir momentos complicados y esperamos que la segunda parte frente al Villarreal sea un punto de inflexión. Sabemos que tenemos una plantilla competitiva, que nunca se ha dejado ir. Confiamos en poder sumar la victoria el viernes frente al Celta", y repitió otra vez que "hay que poner en valor el carisma, la complicidad y el grado de implicación de esta plantilla en la que tenemos plena confianza".