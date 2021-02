Helibelton Palacios se definió como «un guerrero» más que viene a «ayudar» al ejército de Almirón para conseguir la permanencia. Y Paulo Gazzaniga como un portero que llega para «aportar competencia y crecer» junto a Edgar Badia.

Los dos últimos fichajes del Elche se enfundaron ayer por primera vez la franjirverde y mostraron su ilusión por «aportar su grano de arena» en la difícil lucha por la salvación. Pero se mostraron seguros de que, al final, el conjunto ilicitano ganará la batalla.

Tanto el defensa colombiano como el guardameta argentino destacaron el «buen ambiente» y la «gran calidad humana» que se han encontrado en el vestuario a su llegada.

Helibelton Palacios, al que el director deportivo, Nico Rodríguez, definió como «un defensa polivalente» que llega para aportar competencia a la zaga, señaló que estoy «muy contento de estar en el Elche. He sido recibido muy bien por un grupo en el que hay grandes profesionales y voy a ser un guerrero más para ayudar a conseguir el objetivo».

El lateral derecho, que también puede jugar de central y de pivote defensivo explicó que uno de los motivos por los que ha aceptado la oferta del club ilicitano es por que ya tuvo la oportunidad de trabajar con Almirón en el Atlético Nacional. «Me comentó la posibilidad de venir y, para mí, es un gran reto y una gran oportunidad. Aquí estoy con muchas ganas».

A pesar de que lleva desde diciembre sin competir, Palacios aseguró que físicamente se encuentra «bien». «He estado trabajando de forma personalizada con un entrenador y estoy a disposición del míster para cuando lo estime oportuno». El nuevo futbolista franjiverde afirmó que viene para ayudar «desde el lugar que me toque. Juegue un minuto o 90 voy a a dar el máximo en el campo para ayudar al equipo».

El jugador colombiano explicó que es un futbolista «más maduro» que el que jugó en el Brujas en la temporada 2017-2018, en la que fue su primera experiencia europea. «He jugado muchos partidos desde entonces y siempre intento dar el 100%, sea de lateral derecho, izquierdo, extremo o de lo que necesite el entrenador».

De Mourinho a Almirón

Por su parte, el portero Paulo Gazzaniga ha pasado de estar en el Tottenham con Mourinho al Elche de Almirón. El meta argentino explicó que su fichaje «se dio de forma rápida. Ya en verano quise salir del Tottenham y al final, ahora, se ha podido cerrar. El Elche es un club en crecimiento y vengo a aportar mi grano de arena en lo que pueda ayudar para salir de la situación actual. Vengo a trabajar y pelear».

Gazzaniga no se resigna a la suplencia, a pesar de que es consciente de que va a ser difícil arrebatarle la titularidad a Edgar Badia. «Siempre he disfrutado de aportar competencia y siempre me ha servido para crecer. El primer día que llegué entrené solo y cuando estaba en el vestuario entró Edgar, le felicité por su magnífica temporada, y me dijo: A ver si entre los dos sacamos esto. Sé que es un reto difícil, pero vengo a dar lo mejor de mí y a estar a disposición del entrenador para lo que me necesite».