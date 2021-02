Titular en el último encuentro liguero, el lateral derecho Miguel Ángel Garrido Cifuentes, «Cifu», ofrecía ayer unas palabras de ánimo a la afición, a la vez que demandaba su calor: «Os pido que estéis con nosotros, con vuestro equipo. Es en los momentos complicados como el que ahora atravesamos es cuando los jugadores necesitamos aún más si cabe vuestro apoyo», exponía ante las cámaras del club tras el entrenamiento.

¿Qué pide Cifu a la afición?, le preguntaban, a lo que él no dudaba en insistir: «Que confíen en nosotros, vamos a darlo todo, a revertir esta situación. Vamos a por ellos», en referencia al próximo rival, el Celta. El choque de mañana probablemente no tenga a Cifu como titular, al regresar del partido de sanción Barragán. Pero el defensa ha demostrado poner toda la carne en el asador cada vez que Almirón le ha dado una oportunidad y fue uno de los que tiró del carro el pasado sábado, en el empate a dos ante el Villarreal tras ir perdiendo 0-2 al descanso. «Dadas las circunstancias del partido, la igualada ante el Villarreal nos ha dado ánimo. El equipo, pese a que el rival no nos lo puso nada fácil, supo reaccionar, y esa es la línea que debemos seguir para los siguientes partidos», señalaba ayer Cifu.

El lateral derecho destacaba del Villarreal que «es un equipo llamado a las posiciones altas de la tabla y con jugadores que marcan la diferencia. Supimos reaccionar al descanso, lo cual no era nada fácil, y sacamos ese orgullo y ganas que necesitamos y que el equipo tiene para seguir peleando por sumar los puntos que necesitamos para salvarnos». Cifu resaltaba que «el equipo, pese a tenerlo todo en contra, no se dejó llevar y dio la cara, continuamos con la misma línea de trabajo, de intensidad y pudimos sacar un punto que nos viene muy bien y que ahora debemos hacer bueno en Vigo ante el Celta».

Reconociendo que «estamos en una situación complicada», el granadino de nacimiento e ilicitano de adopción se refirió al próximo rival como un «buen equipo, con jugadores que marcan la diferencia, sobre todo arriba, que nos va a plantear un partido complicado, máxime en su casa, para el que tenemos que estar muy concentrados». Para Cifu, «esa línea de juego que marcamos en el segundo tiempo ante el Villarreal debemos seguirla, esa energía debemos cogerla para continuar por esa senda desde el inicio del partido hasta el final y, de este modo, intentar llevarnos de Vigo los tres puntos que ya nos merecemos y por los que estamos peleando».

El defensa expone que «debemos cuidar mucho los detalles y estar muy atentos en defensa porque ellos tienen delanteros que marcan la diferencia. Debemos estar atentos detrás y aprovechar que estamos en un buen momento, en un punto de inflexión para darle la vuelta a la situación y mirar hacia arriba», concluyó.