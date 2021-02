El entrenador del Celta, Eduardo Germán Coudet negó ayer que el propietario del Elche, Christian Bragarnik, sea su agente o representante futbolístico. Concretamente afirmó que «es amigo mío, es abogado y el hombre que pongo por delante cuando hay un contrato, pero yo no tengo nada que ver con su oficina de representación ni con su staff de trabajo. Arregla mis cosas, pero no tengo una relación directa de representación con él. Está relacionado con un montón de clubes en Argentina a los que me he enfrenado. El fútbol es una competencia total y yo quiero ganar. No tiene nada de particular, es una circunstancia que he vivido de manera natural», comentó.

Coudet se mostró optimista con las opciones del Celta ante el Elche: «Hay una necesidad real de ganar. Estamos en casa y lo hemos preparado de buena manera, aunque ha sido una semana corta. Tenemos muchas ganas de volver a ganar y disfrutar de otra forma el final de un partido».

Más que fijarse en el rival, el entrenador del Celta mira hacia su propio equipo. «Nosotros preparamos cada partido pensando en lo que podemos hacer y generar nosotros, tratando de neutralizar las virtudes del rival, pero sobre todo pensamos en lo que podemos hacer y generar más allá de los recaudos que tomamos», explicaba el preparador argentino.