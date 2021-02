Nada más pitar el árbitro el final del partido, ante las cámaras de Movistar LaLiga y, en caliente, el centrocampista del Elche Raúl Guti fue muy directo cuando le preguntaron por una posible solución a la crisis del Elche: «No sabría decirte porque ya son muchos partidos sin ganar. La situación es crítica. El equipo está hundido», aseguraba visiblemente contrariado el jugador zaragozano, que rápidamente utilizaba una frase muy repetida en las últimas semanas: «Ahora más que nunca, debemos estar unidos y trabajar duro».

Muy cabizbajo, Raúl Guti fue claro cuando le preguntaron por cómo estaba y cómo había visto el encuentro: «Estamos jodidos porque son muchos partidos sin conseguir la victoria. Veníamos con la idea de buscarla, pero hemos encajado dos goles en un minuto y eso no puede pasar en esta categoría».

Sobre las lesiones que acabaron con las salidas de Josan y Johan Mojica al principio del encuentro, el centrocampista reconoció que podrían haber descentrado al equipo, «pero eso al final son excusas. Todos los que entran vienen a sumar y no podemos excusarnos en ello. Nos tenemos que juntar todos y ver qué hacemos», asumía resignado el futbolista.

El centrocampista hablaba sin saber la noticia que minutos después se iba a producir. El entrenador anunciaba, saliendo más tarde que de costumbre a la rueda de Prensa, que no iba a continuar en el banquillo franjiverde y, al cierre de la edición de este periódico, ni Guti ni ningún otro jugador había reaccionado a la decisión del ya extécnico del Elche.

Tampoco hubo anoche ninguna valoración más de parte de los futbolistas sobre la derrota. No hablaron ante los medios de comunicación, pero sí hablaron sobre el terreno de juego en unos últimos minutos que se hicieron eternos, en los que nada salía bien, los pases eran interceptados, los rebotes no llegaban nunca a pies ilicitanos, por mucho que se corriera no se llegaba... Sin llegar a bajar los brazos, el equipo demostró que está más que tocado, como dijo Raúl Guti, «hundido».