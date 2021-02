Nunca el nombramiento de un entrenador del Elche había provocado tanta ilusión en la afición. El máximo accionista del club ilicitano, Christian Bragarnik, ha apostado por Fran Escribá como salvador del equipo y nada más anunciar, ayer por la mañana, su contratación, la ilusión de una decaída afición se disparó por las nubes, porque ve al técnico valenciano la elección idónea y perfectamente capacitado para enderezar la situación y conseguir la permanencia en Primera División.

Escribá ha permanecido en los los últimos años altares de la mayoría de los seguidores franjiverdes. Ha sido el entrenador que mejores resultados ha conseguido en la historia moderna del Elche. En la temporada 2012-2013, en su primera experiencia en los banquillos, tras varios años en la sombra como ayudante de Quique Sánchez Flores, logró el ascenso a Primera batiendo todos los récords de Segunda División y siendo líder desde la primera jornada hasta la siguiente. Y en las dos campañas posteriores, con un presupuesto bajo y con plantillas limitadas, por los problemas económicos que arrastraba el club ilicitano, obtuvo de forma brillante la permanencia en la Liga de las Estrellas.

Escribá era y es un auténtico «Dios» entre la entidad franjiverde. Se marchó porque ya no aguantaba más los despropósitos que veía en la dirección del club -el descenso administrativo llegó pocos días después- pero su recuerdo siempre ha estado presente.

Curiosamente, desde que decidió marcharse del Martínez Valero no ha tenido fortuna en los equipos que ha estado y sus pasos por el Getafe, Villarreal y Celta, la temporada pasada, ha tenido más pena que gloria.

Ahora, ante la llamada del Elche, vuelve como redentor y dispuesto a afrontar uno de los retos más complicados en su carrera como entrenador.

Al principio, cuando lo llamaron el pasado viernes, después de la salida de Jorge Almirón tras la derrota en Balaídos frente al Celta, no lo terminaba de ver claro. El equipo no trasmitía buenas sensaciones y dispone de poco margen porque el mercado de invierno está cerrado y no puede traer algún futbolista de los que le hubiera gustado. No obstante, aún quedan dos fichas libres y pueden venir jugadores en paro.

Las primeras dudas se fueron disipando a lo largo del sábado. Escribá también es consciente de que tras sus fallidos pasos por Getafe, Villarreal y Celta era una de sus últimas oportunidades de volver a entrenar en Primera. Además, lo podía hacer en un equipo que siempre ha llevado en su corazón y al que ya dijo en sus despedida en 2015 que le gustaría volver en un futuro. Por ello, el técnico valenciano ha decidido arremangarse y tirar hacia adelante hacia la consecución de otro milagro en el Martínez Valero. Se marchó dejando al Elche en Primera División y ahora quiere volver a conseguirlo.

Bragarnik sabía que era el único entrenador que podía recuperar la ilusión de la afición y que podía frenar todas las críticas que está recibiendo en su proyecto. Cumple el perfil de conocer perfectamente la Liga española, conoce idiosincrasia del club, sus interioridades, la afición le adora...Todo perfecto.

Por todo ello, en la madruga del sábado al domingo, a las 00.40 horas, las dos partes cerraban el acuerdo. En principio, será hasta final de temporada, pero si Escribá logra mantener al Elche en Primera División sabe que tendrá un cheque en blanco para poder continuar la próxima campaña.

Los cinco retos del técnico valenciano

Fran Escribá tiene un difícil trabajo por delante. Se hace cargo del Elche después de 16 partidos sin lograr la victoria, con malas sensaciones y penúltimo en la clasificación.

1. Poco tiempo y poco margen para reestructurar la plantilla. El cambio del entrenador se ha producido tarde. Hace más de un mes que se tenía que haber tomado la decisión. El técnico valenciano dispone de poco tiempo y de poco margen de maniobra porque el mercado de invierno ya ha terminado y la plantilla ha sido configurada a imagen y semejanza de Almirón. A Escribá no le queda más remedió que arar con estos bueyes, aunque tiene un pequeño margen de maniobra con las dos fichas libres que quedan para traer jugadores en paro.

2. Recuperar la moral y la autoestima de los futbolistas. El primer papel que debe desempeñar Escribá es el de psicólogo. Recuperar la moral y la autoestima de unos futbolista que en las últimas semanas habían dejado de creer en Almirón. La llegada de un nuevo entrenador, generalmente, produce una bocanada de aire fresco. Además, viendo como ha sido recibido por la afición, también debe ayudar.

3. Mejorar los conceptos defensivos. Una de las principales claves del éxito de Fran Escribá en su anterior etapa en el Elche fue el orden a nivel defensivo. La temporada del ascenso, el conjunto ilicitano fue el menos goleado, con diferencia, de la categoría. Los equipos del nuevo entrenador franjiverde siempre se han caracterizado por tener una línea defensiva y un centro del campo muy compacto. Le gusta jugar con un 1-4-4-2, con una presión muy intensa.

4. Más presencia en el centro del campo. A pesar de la insistencia a la hora de jugar el balón desde atrás de Almirón, el Elche apenas ha tenido presencia en el centro del campo. Escribá puede apostar por jugar con un centrocampista escorado en la banda, que podría ser Víctor, al que ya conoce.

5. Aprovechar la estrategia. El técnico valenciano sabe que un equipo modesto como el Elche tiene que aprovechar al máximo la estrategia y sacar el máximo rendimiento en los lanzamientos de faltas y córners.