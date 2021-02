Fran Escribá ha sido presentado oficialmente este martes como nuevo entrenador del Elche CF. El nuevo técnico franjiverde ha asegurado que "he vuelto con las sensación de que nunca me había ido", y ha señalado que esta mañana, cuando se estaba vistiendo para dirigir el primer entrenamiento pensaba "si parece que hace cuatro días que estaba aquí y han pasado muchos años".

El preparador valenciano ha indicado que se ha encontrado "ese positivismo que dejé cuando me fui. Con sus problemas, como había antes y hay ahora, nadie me ha dado la sensación de que no hay solución. Me he vuelto a encontrar con mucha gente de mi anterior etapa, además vengo de la mano de una leyenda como Generelo, cuya adaptación ha sido todavía más fácil".

Escribá ha querido dejar claro que "el cariño " que siente por el Elche y por la ciudad han influido a la hora de tomar la decisión de volver y que quizás "en otro club no lo hubiera hecho". Pero al mismo tiempo ha asegurado que "no sería lógico dejarme llevar por esas emociones. Además del cariño, el conocimiento de la plantilla y de la Liga, he venido porque que creo que lo hay, lógicamente con muchas dificultades, vamos a ser capaces de revertir la situación y lograr la permanencia".

El nuevo entrenador del Elche está plenamente convencido de que puede lograr mantener al Elche por tercera vez en Primera División y ha recordado en las dos anteriores también tuvieron muchas dificultades: "Fueron temporadas difíciles, especialmente la segunda con muchos problemas a nivel económico y social y fuimos capaces. Ahora hay una estabilidad instituciones, aunque los resultados generan dudas. Pero todo lo que me están trasmitiendo es positivo y lo que me he encontrado es que lo que esperaba y que todo el mundo quiere salir de esta situación"

Sobre las sensaciones que se ha encontrado en la plantilla en su primera toma de contacto ha destacado que hay "una clara predisposición", y sobre que hay firmado solo hasta final de temporada sin ninguna condición ni de permanencia ni de poder empezar un nuevo proyecto en caso de descenso ha comentado que "no pienso más allá de esta temporada y no pienso para nada en el año que viene, igual que hice en mi anterior etapa. Si conseguimos la permanencia no habrá ningún problema, al igual que la otra vez, que llegamos a un acuerdo en diez minutos. Y como no me planteo que vayamos a descender, no me planteo estar la próximo temporada en Segunda División".

Escribá quiere diferencia una etapa y otra y no quiere que se "una presión añadida" los éxitos del pasado: "El pasado fue bonito y siempre he dicho y diré que en el Elche es el lugar donde más feliz me he encontrado, pero no quiere se plantee mi vuelta como una continuación de aquello o una segunda etapa de la anterior. Sería un error pensar en eso porque es una etapa nueva y diferente".

En cuanto a las cosas que tiene que mejorar para lograr el objetivo ha indicado que "cuando los resultados no son buenos, hay muchas cosas por mejorar. Incluso cuando las cosas salen bien siempre hay margen de mejorar. Siempre he querido que mis equipos sean equilibrados en defensa y ataque y eso, unido a la mejora individual de cada jugador, debe servir para progresar".

El nuevo técnico del Elche no ha querido en ahondar en la herida de las numerosas lesiones musculares que se han producido en la plantilla y en posible déficit en la preparación física, aunque ha admitido que van a intentar mejorar todo eso. "Tenemos que ser justos con cualquier cuerpo técnico. Está siendo un año muy duro por la pandemia y en el Elche mucho más, porque ha habido una pretemporada atípica, que comenzó más tarde, una acumulación de partidos, desplazamientos y estamos viendo como en todos los equipos ha aumentado el número de lesiones. De todas formas, estamos estudiando la situación, buscando si existe algún patrón que lo haya provocado y claro que se puede mejorar en los físico".

Fran Escribá sabe que el encuentro del sábado frente al Eibar es importante, pero más allá del partido partido piensa en "jugada a jugada. Tenemos que pensar que cada jugada nos debe ayudar a ganar. Estamos viendo muchos partidos igualados, que se deciden por la mínima. No pensamos después del partido del Eibar. Quedan 17 encuentro y casi toda la segunda vuelta vuelta por delante.". Y, aunque no piensa en el futuro a medio y largo plazo con el difícil calendario que le viene por delante, ha recordado que "sabemos que nos vamos a enfrentar al Barcelona, al Sevilla, al Real Madrid, pero en mi anterior etapa ya fuimos capaces de sumar puntos donde nadie los esperaba. Tenemos disputar todos y cada uno de los 51 puntos que restan y sacar los que necesitamos para la permanencia".

Escribá ha querido poner en valor la plantilla que tiene y, por el momento, no quiere hablar de posibles refuerzos. "Ahora solo pienso en los 23 que tengo y en los chicos del fútbol base que nos pueden ayudar. Confío plenamente en la plantilla que tengo y tengo jugadores suficientes para cubrir cualquier baja que se pueda producir en cualquier posición". Aunque no descarta nada. "Siempre he ido de la mano del club y si surge alguna opción buena, la hablaremos".

En sus primeros entrenamientos, el técnico valenciano ha visto "bien" a la profesionales y saben en qué situación están, pero no he visto a ningún futbolista triste y con mala cara. Al contrario, los he visto muy animado y un grupo alegre. Además, he podido confirmar lo que ya sabía, que hay un vestuario muy unido. No he visto a nadie que diga, vamos a tener que levantarlo, no. Todos están con ganas de revertir la situación y ninguno me ha dado la impresión de estar superado por la situación. Aunque, lógicamente, vamos a intentar reforzar ese ánimo".

Otras de las cuestiones que se le han planteado a Fran Escribá en su presentación es en qué ha cambiado como entrenador desde que se marchó y si llega con más experiencia tras sus pasos por Getafe, Villarreal y Celta. "Cada uno es un club diferente y todos logramos los objetivos. En el Getafe hicimos media temporada extraordinaria y luego nos caímos. En el Villarreal también mejoramos los números y lo clasificamos para Europa y Celta llegamos en una situación difícil y también logramos la permanencia. En todos te curtes y aprendes. Venía de tres años buenos en el Elche y encontré otras situaciones, pero todos los momentos de dificultad te preparan profesionalmente, al igual que en la vida".

En ese sentido, el nuevo preparador franjiverde ve ciertas similitudes entre el Celta, al que también cogió a mediante temporada en un momento complicado, con el Elche. "En el Celta llegamos menos partidos para acabar la Liga y eso, ahora, puede ser una ventaja. Además, también empezábamos con un calendario complicado frente al Betis y el Madrid. Es cierto que en Vigo el concepto de futbolistas que teníamos era diferente, pero nos supimos adaptar y eso me sirvió de experiencia. Era la primera vez que me encontraba en una situación límite y comenzando a entrenar a mitad de Liga, porque en Villarreal y Getafe sí que comenzamos la temporada. Esta es la segunda vez que afront0 un momento complicado, venga de una que salió y espera volver a repetir".

Por último, Fran Escribá, no ha querido mojarse, en cuanto a nombres, cuando le han preguntado si ve tres equipos ve peores que el Elche, pero sí que ha afirmado que los hay y que está seguro de lograr la permanencia. "Nunca en las últimas temporadas han bajado los tres peores o los tres que acababan de ascender. Han habido sorpresas como el Valencia, el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis...Nunca han bajado los tres peores. Y no considero que la mía sea una de las tres peores plantillas. Además, es una temporada difícil porque la anterior acabó el 23 de agosto, no hubo tiempo para hacer pretemporada. El equipo, incluido el anterior cuerpo técnico, ha hecho todo lo que puede para salir de abajo. Ahora parece que va llegando la normalidad a la hora de entrenar y prepararse. Me da igual quiénes sean los tres peores, pero el Elche no es"