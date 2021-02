Sereno, feliz, ilusionado y, a su vez, responsabilizado por el difícil reto que tiene por delante. Así se presentó ayer oficialmente Fran Escribá como nuevo entrenador del Elche. Sabe que su llegada ha despertado mucha ilusión, pero, al mismo tiempo, ha querido dejar claro que «el pasado fue bonito» y que esta es «una nueva etapa».

El técnico valenciano aseguró que había regresado «con la sensación de que nunca se había ido» y señaló que cuando entró en el vestuario pensó: «Si parece que hace cuatro días que estaba aquí y han pasado más de cinco años».

El nuevo preparador franjiverde admitió que «el cariño que siente por el Elche y la ciudad» habían influido a la hora de volver y que quizás «en otro club no lo hubiera hecho». Pero, al mismo tiempo, añadió que «no sería lógico dejarme llevar por esas emociones». Matizó que «además del cariño, del conocimiento de la plantilla y de la Liga, he venido porque creo en lo que hay y porque, lógicamente con muchas dificultades, vamos a ser capaces de revertir la situación y conseguir la permanencia».

Escribá no quiere que sus éxitos del pasado se conviertan en una presión añadida. Entiende que la afición esté ilusionada, pero insistió en que «el pasado fue bonito y siempre he dicho que en Elche es el lugar donde más feliz me he encontrado, pero no quiero que mi vuelta se vea como una continuación de aquello o una segunda etapa de la anterior. Sería un error pensar en eso, porque es una etapa nueva y diferente».

No obstante, el nuevo preparador franjiverde está convencido de que puede lograr, por tercera vez, mantener al Elche en Primera División. «Las dos anteriores también tuvieron muchas dificultades. Fueron temporadas difíciles, especialmente la segunda, con muchos problemas a nivel económico y social y fuimos capaces salvarnos. Ahora hay una estabilidad institucional, aunque los resultados puedan generar dudas. Pero todo lo que me están trasmitiendo es positivo y lo que me he encontrado es lo que esperaba, que todo el mundo quiere salir de esta situación».

Fran Escribá confirmó que solo ha firmado por lo que resta de temporada y sin ninguna condición ni de permanencia ni de poder empezar en Segunda en caso de descenso. «No pienso más allá de esta temporada y para nada en el año que viene. Al igual que hice en mi anterior etapa cuando lo arreglamos en diez minutos, si conseguimos la permanencia, no habrá ningún problema. Y como no me planteo que vayamos a descender, no me planteo empezar la próxima campaña en Segunda División».

El técnico valenciano aseguró que el Elche no es uno de los tres peores equipos de la categoría y recordó que «nunca en los últimos 25 años han bajado los tres peores o los tres que acababan de ascender. Ha habido sorpresas como el Valencia, el Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis... Nunca han bajado los tres peores. Y no considero que la mía sea una de las tres peores plantillas», concluyó.

LAS CLAVES

OPTIMISMO

Positivismo en todo el club

«He encontrado ese positivismo que dejé cuando me fui. Con sus problemas, como había antes y hay ahora, nadie me ha dado la sensación de que no hay solución».

CONFIANZA

Convencimiento en la plantilla

«No he visto a ningún futbolista triste y con mala cara. He visto un grupo muy animado y alegre. Además, he podido confirmar lo que ya sabía, que hay un vestuario muy unido. Todos están con ganas de cambiar la dinámica y ninguno me ha dado la impresión de estar superado por la situación. Aunque vamos a intentar reforzar ese ánimo».

ESTILO DE JUEGO

Equilibrio defensa-ataque

«Cuando los resultados no son buenos, hay muchas cosas por mejorar. Siempre he querido que mis equipos sean equilibrados en defensa y ataque y eso, unido a la mejora individual, debe servir para progresar».

ASPECTO FÍSICO Y LESIONES

Un temporada atípica

Está siendo un año muy duro. La pretemporada comenzó más tarde, hay acumulación de partidos y desplazamientos. En todos los equipos han aumentado las lesiones. Estamos estudiando y buscando si existe algún motivo que lo haya provocado y mejorar en lo físico».

TODAVÍA 51 PUNTOS POR DISPUTAR

Sin miedo al duro calendario

No pensamos más allá del partido del Eibar. Quedan 17 encuentros. Sabemos que luego nos vamos a enfrentar al Barcelona, al Sevilla, al Real Madrid, pero en mi anterior etapa ya fuimos capaces de sumar puntos donde nadie lo esperaba. Tenemos que luchar cada uno de los 51 puntos que restan y sacar los que necesitamos para la permanencia».

POSIBLES FICHAJES

23 Jugadores capacitados para lograr el objetivo y para cubrir las bajas en cualquier posición

«Ahora solo pienso en los 23 que tengo y en los chicos del fútbol base que nos pueden ayudar. Confío plenamente en la plantilla que tengo, está capacitada para lograr la permanencia y tengo jugadores suficientes para cubrir cualquier baja que se pueda producir en cualquier posición. Siempre he ido de la mano del club y, si surge alguna opción buena para fichar, la hablaremos».