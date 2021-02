El Elche tiene que ganar en casa. El único camino posible para la salvación pasa por el Martínez Valero, donde el equipo de Fran Escribá recibe este sábado (14 horas) al Eibar, rival directo por la permanencia, y por donde también tienen que pasar Sevilla, Betis, Real Valladolid, Levante, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés y Athletic Club de Bilbao en la última jornada.

El coliseo franjiverde debería ser el fortín de un equipo que en la primera vuelta solo ha logrado una victoria como local, ante el Valencia en la jornada 7 (2-1). Precisamente ese fue el último partido que el Elche ganó y ya son 16 jornadas las que acumulan los franjiverdes sin conocer triunfo.

El conjunto ilicitano solo ha sido capaz de sumar nueve puntos en el coliseo ilicitano, ocho en toda la primera vuelta y uno en el único partido que ha disputado de la segunda frente al Villarreal. El Elche ha logrado como local empatar ante Celta (1-1), Huesca (0-0), Cádiz (1-1), Osasuna (2-2), Real Madrid (1-1) y frente al submarino amarillo (2-2). Unos números bastante pobres para un equipo que quiere continuar en Primera División. Las derrotas llegaron frente a la Real Sociedad ( 0-3), Granada (0-1), Getafe (1-3) y Barcelona (0-2).

Estos resultados como local y nueve puntos de 33 posibles han condenado al cuadro franjiverde a la zona de descenso , pese a que su comienzo de Liga fue esperanzador, principalmente, a domicilio. Si la salvación se estima que estará en torno a los 40 puntos, el nuevo Elche de Fran Escribá debería conseguir más de la mitad en sus partidos en casa.

La primera gran final será este sábado ante el Eibar (17º en la tabla, 21 puntos, tres por encima de los franjiverdes), al que los ilicitanos ya ganaron como visitante por 0-1 el 30 de septiembre. Los eibarreses llegan al Martínez Valero con ganas de revancha. En la última jornada, los de Mendilibar empataron (1-1) en su feudo frente a otro rival directo, el Valladolid (18º y 21 puntos.

Ese empate entre los dos equipos que tiene el Elche por delante da a los de Fran Escribá la posibilidad de salir de puestos de descenso si mañana logran la victoria y los pucelanos (21 horas) pierden en su feudo ante el Real Madrid. Si se dan esas dos circunstancias, los franjiverdes saldrán de la zona roja de la clasificación y verán el futuro con más optimismo.

El siguiente encuentro como local será frente al Sevilla, el 6 de marzo (16.15 horas). El Betis visitará el Martínez Valero el 4 de abril, casi un mes después al jugar dos partidos seguidos fuera.

Posteriormente llegarán dos choques seguidos en el Martínez Valero, que serán determinantes, contra el Valladolid y el Levante, otros dos rivales de la parte baja de la clasificación.

Tras recibir al Atlético de Madrid en la jornada jornada 34, con el equipo colchonero pudiendo ser ya campeón o jugándose el título en tierras ilicitanas, los dos últimos encuentros del Elche como local serán frente al Alavés, a priori, otro rival directo, y cerrar la temporada ante el Athletic Club de Bilbao.

Aceptable como visitante

Los números en casa del conjunto ilicitano con Almirón han sido muy deficientes. Sin embargo, los registros a domicilio no han sido tan malos. El Elche ha sido capaz de sumar dos victorias (Eibar y Alavés) lejos del Martínez Valero, una más que en casa, y ha conseguido tres empates (Levante, Villarreal y Valladolid), terminando en cinco ocasiones con derrota (Betis, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia y Celta). En total, el conjunto ilicitano ha logrado esta temporada nueve puntos a domicilio, los mismos que como local.

Si los franjiverdes consiguen mantener esos números fuera de casa y mejoran como local, sobre todo ganando los partidos frente a los rivales directos, podrán soñar con mantener la categoría. El primer paso deben darlo mañana frente al Eibar.

Fidel está descartado y Diego, Josan y Mojica son duda hasta última hora

El nuevo entrenador del Elche, Fran Escribá, afronta el primer encuentro con la plantilla mermada. Fidel todavía no se ha recuperado de su lesión muscular en la zona de los isquiotibiales y aún no ha entrenado con el grupo, por lo que es baja, al igual que el canterano Jony Álamo, que sufre también molestias musculares. Josan y Johan Mojica han mejorado bastante a lo largo de la semana y podrían llegar a tiempo. Serán duda hasta última hora. Por su parte, el central Diego González también ha arrastrado en los últimos entrenamientos molestias en el bíceps femoral, del que ya está lesionado y no es segura su participación en el encuentro. De esta forma, Escribá solo dispone de 19 futbolistas seguros para el importante partido de mañana frente al Eibar. Además, la dudas van a condicionar los cuatro jugadores que que salgan inicialmente en la línea defensiva.