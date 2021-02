Siempre que habla Gonzalo Verdú deja titulares interesantes. Ayer no fue menos. El capitán franjiverde realizó ayer un completo análisis de la llegada del nuevo entrenador y del importante partido de mañana frente al Eibar, uno de los momentos más determinantes del campeonato. «Ganar al Eibar nos serviría para ver las cosas de una forma diferente». Pero no va a ser fácil. Del equipo vasco, el futbolista cartagenero destaca «su unidad como grupo. Es un equipo muy fuerte y trabajado». Además, «van a venir con ganas de revancha y va a ser un partido muy complicado».

Con el nuevo entrenador, «hemos estado trabajando para detectar dónde podemos hacerles daño y también en cómo hacernos más fuertes nosotros. Es uno de los rivales con los que vamos a luchar hasta el final por la salvación», recuerda.

En una rueda de Prensa con un profundo análisis técnico de la situación, Gonzalo Verdú resaltó la idea de Escribá de «buscar un equilibrio entre el ataque y la defensa, para convertirnos en un equipo sólido y no dar facilidades al contrario», causa, según el propio defensa, de la pérdida de demasiados puntos durante la presente temporada. Verdú entiende que «la salvación pasa por ser un equipo sólido defensivamente, lo que también es la clave para poder empezar a ganar partidos». El míster está insistiendo en la idea de «hacernos partícipes a todos los jugadores de ambas facetas, la defensiva y la atacante, que todos participemos cuando hay que defender y cuando atacamos». El defensor reconocía que el estado físico del equipo no es óptimo. «En pocos días no se puede arreglar un tema que necesita tiempo, pero el técnico ya ha hecho hincapié en ello. Hemos tenido muy mala suerte con jugadores que participaban mucho y que han caído lesionados. También es cierto que tuvimos que realizar una preparación física exprés al comienzo de la temporada y que llevamos un año sin poder trabajar bien este aspecto», lamentó el defensa.

Mejoras a nivel técnico y físico deben ir acompañado de una dosis de esperanza a nivel psíquico. La última derrota no solo sentenció al entrenador Almirón. Fue el momento en el que la plantilla «gritó» porque no podía más. El reflejo, las palabras de Raúl Guti al terminar el encuentro: «No sé qué podemos hacer para salir de esta crisis. Estamos hundidos», señaló el centrocampista.

Por ello, Gonzalo Verdú daba ayer mucha importancia a la actitud del equipo. «El estado anímico es fundamental» y la llegada de un nuevo entrenador ha sido decisiva. «Al final, con el cambio se genera un mar de emociones y el jugador quiere demostrar su valía y que el nuevo técnico cuente con él, lo que aumenta la competitividad a nivel general en el equipo».

Según el defensa, el el prepardor valenciano «ha generado buenas sensaciones y emociones muy importantes en los jugadores y ahora debemos focalizar esa energía positiva para ganar al Eibar». El futbolista, como siempre, fue muy claro: «El fútbol también es un estado de ánimo y ahora volvemos a retomar esa confianza que necesitamos para romper esa mala racha y comenzar una nueva liga, desde hoy hasta el final de temporada». El hecho de que «un entrenador como Escribá haya decidido hacerse cargo del equipo inspira confianza al grupo y te hace creer en nuestro objetivo. Solo escucharlo hablar te llena de positividad». Verdú aseguró que «va a necesitar de todos y va a disponer de 25 guerreros que van a ir con él a muerte», sentenció el capitán franjiverde.