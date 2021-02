"Espero que se noten cosas", aseguraba hace unos minutos el nuevo entrenador del Elche, Fran Escribá, cuando se le preguntaba en rueda de Prensa por el escaso tiempo que ha tenido para preparar su primer partido como técnico. "Mi idea esta semana durante los entrenamientos ha sido mejorar cosas en defensa y en ataque, incidir sobre el orden del equipo en el campo y realmente hemos trabajado muy bien, tanto a nivel personal como profesional ha sido un trabajo extraordinario. Estoy muy satisfecho con todo lo visto", afirmaba el preparador franjiverde.

Escribá espera, "lógicamente", iniciar esta nueva etapa en el club "con una victoria", pero advierte de que "el partido ante el Eibar va a ser muy complicado porque es un equipo que sabe competir muy bien. Nosotros también estamos preparados para competir bien, pero será un encuentro muy igualado que se puede decidir por pequeños detalles".

Mañana el Elche cumple 700 partidos en Primera División. "Un hito que dice mucho de la grandeza de nuestro club. Yo suelo recordar en ocasiones a aquel gran Elche de inicios de los 70", apuntaba el míster, que confirmaba que "en pequeño, claro, es un honor formar parte de la historia de este club".

Josan y Mojica, recuperados

El entrenador destacó la recuperación para el partido de mañana de dos piezas clave en los últimos partidos, Josan y Mojica. Ambos tuvieron que retirarse por molestias musculares en el muslo en el partido ante el Celta de la pasada jornada. Escribá aseguró que cuenta con ellos, aunque no con Fidel y Diego González, que "siguen trabajando muy bien pero no nos compensa tomar un riesgo con ellos".

El mejor esquema de juego para el nuevo técnico es el que mejor se adapte a cada partido y a cada situación. "Aquel que te otorga equilibrio y orden. Lo más importante para mí ahora es equilibrar primero el equipo, que haya un buen balance entre lo ofensivo y lo defensivo". Y para ello, "cuento con todos. Lógicamente unos jugarán más que otros, pero todos van a participar; todos van a tener minutos de calidad". Sobre las demandas tácticas que ha realizado a sus jugadores, el míster destaca que "son fáciles de asimilar para ellos. No son conceptos muy complejos que requerirían más tiempo. Tratamos de dotar al equipo de orden y equilibrio. Debemos partir de ese equilibrio. Si no sería mucho más difícil".

Escribá ha trabajado en cinco jornadas de entrenamiento los aspectos tácticos del juego, pero también los anímicos de los jugadores. "Sin duda, sin cabeza no hay piernas y si no tienes un estado de ánimo adecuado no funcionan las piernas", señalaba. "Para detectar el estado de mis jugadores también cuento con el staff técnico y hemos charlado todos en grupo al finalizar el entrenamiento de hoy. Ya lo dije en mi primera intervención hace unos días y lo repito ahora: no veo a ningún jugador superado por la mala situación que atraviesa el equipo. Creo que me caracterizo por crear un buen ambiente entre el cuerpo técnico y la plantilla en mis equipos. Un ambiente alegre pero siempre responsable al mismo tiempo. Si preguntas uno por uno a todos los jugadores, todos están convencidos de que vamos a salir de esta situación".

El rival

Respecto al Eibar, rival mañana (14 horas) en el Martínez Valero, el preparador franjiverde destaca que es un equipo "con unas señas de identidad muy claras, como todos los equipos de Mendilibar". Además, "es un grupo que no comente grandes fallos, muy comprometido..., siempre. Juegue quien juegue. No ves ni a un jugador desmotivado, por la idiosincrasia de su club, pero también por mérito de su entrenador". Además, por mucho que su míster dijera en rueda de Prensa ayer que el empate sería bueno para ellos, "sé perfectamente que Mendilibar va a venir a ganar. Estoy convencido de que si se pudiera acordar un empate seguro que no querría". Y el Elche también sale "a ganar. Lógicamente si me dicen empatar o perder, prefiero perder, pero necesitamos ganar".

Sobre la racha de 16 partidos sin ganar, Escribá asegura que "lógicamente son muchos y es lógico que a los jugadores les pese" esta cifra, pero son profesionales en la élite y debe saber soportar la presión. Es verdad que venimos de una mala racha pero hay tiempo para revertir esta situación".

Jugadores de la cantera

Escribá destacaba ante la Prensa su predilección por la cantera. "Si alguien revisa mi carrera podrá comprobar que soy un enamorado de la cantera. Me crie, como futbolista y como entrenador, en la cantera. El entrenador asegura que algún jugador del filial del Elche "estará en la convocatoria y aseguro que si viene no es para hacer bulto. Por supuesto, estaré muy atento a la cantera, aunque es comprensible que ahora mismo no sea mi prioridad".