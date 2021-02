Primero el gol y luego la vacuna

Escribá es muchas cosas, pero sobre todo es pragmático. No confía en la suerte, no elabora discursos alambicados, nunca se pone en manos de Dios. Prefiere fiarse de su instinto. Tal vez por eso, el viernes, en su segundo contacto con la prensa local, se dejó de letanías y fue tajante: «Más que con el sistema, espero acertar con los jugadores». Sabía lo que decía. Después de 16 jornadas sin ganar, los vestuarios adquieren vicios torpes, pierden el aliento, la confianza y bajan los brazos con facilidad al primer contratiempo. Revertir una mala dinámica es un asunto complejo. Para conseguirlo, lo principal es una cosa: el gol. Marca primero, como sea, como puedas, y después, si queda tiempo, negocias la filosofía y discutes el soporte táctico. Si no ganas, la mayoría confundirá un discurso bien armado con charlatanería, y así nadie sale del infierno. Jorge Almirón llegó a esa conclusión y se fue antes de que le echaran, ¿un hombre de honor o un cobarde cualquiera? Lo primero se ajusta mejor.

Menos pases de camino a la portería y riesgo cero en la salida del balón.

Si no tienes tiempo de reconstruir el juego para adaptarlo a tu gusto, toca lo imprescindible y concentra el esfuerzo en erradicar lo que el equipo hacía peor hasta que llegaste. A Fran Escribá no fue necesario señalarle dónde sangraba su exequipo porque lo ha observado de reojo desde que se fue. Lo más importante, como predijo, la elección del once. Apostó por Barragán en el lateral derecho y por Dani Calvo como complemento a Verdú en el centro de la defensa.

Ambos fabricaron la acción del gol en una maniobra estratégica tras un saque de esquina al pie, en corto. El primero dibujó un centro tenso al corazón del área y el segundo, con la decisión de quienes saben bien su misión en la vida, se anticipó y dibujó un remate de cabeza impecable, extraordinario. El técnico se dio la vuelta, buscó a Generelo, y ambos rieron cómplices. Dicho y hecho, pensaron a la vez.

Fue el primer disparo con fuego real. Hasta ese instante, envíos directos a Boyé y Carrillo, reducción al máximo del número de pases en campo propio y salida constante por las bandas para atacar por fuera, todo encaminado a alejar el máximo tiempo la pelota de la portería de Edgar Badia.

El Eibar de Mendilibar quería lo mismo, imitaba a su rival, pero Kike García no acertó. La diferencia entre ambos contendientes fue esa, pero es que cuando sientes la aspereza cortante de la soga rodearte el cuello, lo primero es el gol y luego, muy por detrás, el trato que le das a la pelota. En el fútbol de extrema unción, el tejado hay que levantarlo antes, tan difícil como real.

Cuesta entender que, con lo mucho que está en juego, con el partido ya empezado y antes del saque de una falta, dos rivales se fundan en un abrazo emocionante. Lo hicieron Mojica y Arbilla, excompañeros en el Rayo, frente al estupor de los testigos. Puedes andar tan despistado como para cometer un error grave que regale un balón al adversario en zona prohibida, pero no olvidarte del cariño de antaño... el lateral colombiano es un hombre singular.

Sostener al equipo desde el banquillo, seña de identidad del técnico.

El Elche debió cerrar el partido antes. Guti, Boyé y Josan, en tres ataques casi seguidos, dispusieron de ocasiones muy claras para apuntalar la victoria. No lo hicieron. Y donde no llegaron ellos, alcanzó la pericia de Escribá. La introducción de rotaciones, gradual, medida, perfectamente calibrada, mantuvo la tensión competitiva del equipo, que echó mano de eso tan oscuro que es el fútbol de trinchera –el que viene detallado con notas a pie de página en manuales no escritos–, para ir dándole empujones al cronómetro hasta el minuto 90. Cuando estás en la bodega del barco y la vía de agua no se cierra, no te entretengas en cómo sellarla, sube, busca una escotilla y salta. Primero mete un gol, y luego ya si eso...