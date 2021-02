Con solo tres días para recuperarse físicamente y preparar técnicamente el partido, el Elche de Fran Escribá se mide esta tarde (19 horas, Camp Nou) al Barça de Koeman para disputar el encuentro aplazado de la primera jornada de Liga, suspendido ante el escaso margen que tuvo el equipo franjiverde entre el ascenso a Primera y el inicio de la competición y los azulgranas por su participación en la fase final de la Champions.

El conjunto ilicitano llega al choque con la moral alta tras su importante victoria del pasado sábado ante el Eibar que rompía una racha de 16 partidos sin ganar. Por su parte, el FC Barcelona vive momentos de declive tras los dos mazazos que recibió la semana pasada tras caer 1-4 frente al Paris Saint-Germain, en Champions, y empatar en el último minuto con el Cádiz.

Ambos tienen necesidades urgentes, pero los de Koeman, en plena depresión de resultados y juego, son claros favoritos, y la desigualdad en términos económicos y deportivos es tal que una victoria ilicitana en la Ciudad Condal se cotiza 17 a 1. De hecho, el Elche nunca ha ganado al Barça en su campo en la competición liguera.

Con casi todo en contra, los ilicitanos podrían acogerse al mal momento de los catalanes para intentar profundizar en su herida. Escribá aseguraba ayer que «es lógico que la estadística siempre sea negativa para el Elche, pero de entrada debemos intentar competir y por qué no pensar que algo positivo podemos sacar». Como dejó entrever ayer, el técnico franjiverde tiene previsto realizar rotaciones en el Camp Nou pensando también en el encuentro del próximo domingo (18.30 horas en Los Cármenes) frente al Granada.

El preparador valenciano aseguró que siempre hace la alineación «pensando en el partido que se juega, luego ya pensaremos en el siguiente, pero lógicamente habrá cambios en el once al no estar Marcone». Luismi y Nuke Mfulu son los llamados a sustituir al argentino. «Es lógico que puedan participar», aseguró el técnico, que destacó su buen trabajo en los entrenamientos.

Por otro lado, Fidel está «perfecto», según el propio Escribá, y ha entrado, después de mes y medio, en una convocatoria tras su lesión de isquiotibiales que sufrió el pasado 11 de enero frente al Getafe, aunque es poco probable que juegue inicialmente. El canterano Jony Álamo también regresa tras su lesión de hace poco más de un mes.

Escribá podría dibujar un «trivote» para intentar frenar el juego creativo de los azulgranas en el centro del campo. «Alguna vez lo he utilizado frente al Barcelona, pero siempre digo lo mismo, no voy a dar pistas sobre mi alineación. En la cabeza tengo un plan A, pero también un plan B y un C para antes del partido si surge algún cambio y también para el momento del partido», apuntaba el técnico.

A la baja por acumulación de tarjetas de Marcone, se unió a última hora la de Josan. El crevillentino ha vuelto a resentirse de los problemas en el cuádriceps que sufrió frente al Celta y se ha quedado fuera de la convocatoria. El técnico valenciano tampoco cuenta con Víctor Rodríguez y Diego González, quienes siguen renqueantes de sus molestias musculares, y ha preferido no arriesgar y que estén en mejores condiciones para el encuentro del domingo en Granada.

El once inicial que presentará en el Camp Nou el Elche será diferente al que jugó frente al Eibar. Si se confirma el trivote en el centro del campo estaría formado por Luismi, Nuke Mfulu y Raúl Guti. Arriba, casi con toda seguridad, Escribá situará a un solo delantero, que sería Lucas Boyé y daría descanso a Guido Carrillo.

En las bandas también podría haber novedades. En principio todo apunta a que repetirán Rigoni y Tete Morente, aunque no se descarta que pueda entrar Pere Milla. En la zona defensiva, el preparador franjiverde podría optar por dar descanso a Mojica, que el sábado jugó después de estar durante la semana con molestias. Josema sería su sustituto. En el resto de la zaga no se prevén movimientos y continuarán Barragán como lateral derecho y la pareja de centrales formada por Gonzalo Verdú y Dani Calvo, que tan bien funcionaron frente al Eibar.

Por su parte, Koeman tiene las ausencias de los tres lesionados de larga duración: Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto. En los dos últimos encuentros ha repetido once, por lo que también realizará rotaciones. Umtiti, Pjanic y Riqui Puig apuntan a novedades azulgranas.

Pescar en río revuelto. Podría ser una oportunidad única para el Elche y un golpe de efecto brutal.