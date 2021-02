El entrenador del Elche, Fran Escribá, aseguró hace unos minutos en rueda de Prensa que su equipo viaja a Barcelona con la idea de que "de entrada debemos intentar competir y por qué no pensar en que algo positivo podemos sacar". El técnico es realista: "Ganar en el Nou Camp es muy difícil. Es lógico que la estadística siempre sea negativa para nosotros y lo normal es que siempre vaya a ser así. Pero pensamos que pese a que tendremos que defender más que atacar, alguna opción sí hay".

Escribá quiere "un equipo compacto" frente a un Barça que "encadena dos malos resultados", lo cual el entrenador ve "no una debilidad. Por su nivel, es complicado ver al Barcelona encadenando tres partidos con tanta dificultad y pasándolo mal. A futbolistas de ese nivel, y al propio club, les duele. Uno siempre espera la reacción a una mala racha de cualquier equipo pero sobre todo de los grandes como el Barça".

Así las cosas, "sabemos que es difícil que el Barcelona encadene tres partidos malos seguidos, pero nosotros viajamos pensando en encandenar nosotros dos buenos resultados seguidos, eso es lo que queremos", apunta Escribá.

Sobre la anunciada ausencia, por sanción, de Iván Marcone, y los próximos partidos de Liga, esenciales para la salvación como el del domingo ante el Granada, el preparador franjiverde exponía que "ahora mismo estamos pensando en el partido de mañana. Los jugadores se han recuperado bastante bien del último partido ante el Eibar, en el que el esfuerzo fue muy grande". Escribá siempre hace "la alineación pensando en el partido que se juega, luego ya pensaremos en el siguiente, pero lógicamente habrá cambios en el once al no estar Marcone". Luismi y Nuke Nfulu son los llamados a sustituir al sancionado. "Lo mejor que puedo decir de ellos es que desde que he llegado no he notado ningún cambio en su forma de entrenar. Nada diferente a lo visto de ellos el primer día, pese a que podrían partir, en teoría, en desventaja con respecto a Guti o Iván". Pues bien, "pese a la sanción no han dado un paso adelante, pero porque no tenían que hacerlo, no lo necesitaban, ya lo habían dado y están preparados para que en el momento el entrenador decida su participación hacerlo. Y es lógico que puedan participar mañana".

Fidel está "perfecto", según el míster, y podrá jugar ante el Barcelona. El equipo podría asumir un dibujo sobre el campo con un "trivote". "Alguna vez lo he utilizado frente al Barça, pero siempre digo lo mismo, no voy a dar pistas sobre mi alineación. En la cabeza tengo un plan a, pero también un plan b y un c para antes del partido si surge algún cambio y también para el momento del partido", apunta Escribá, que resalta el visionado de "vídeos con equipos con un dibujo similar al nuestro, como Valencia, Levante, Villarreal o Athletic".

El empate del Cádiz "fue un resultado estupendo" para los andaluces, "pero nuestra idea no es la defender tan atrás como ellos sino más adelante, aunque sabemos que pasaremos momentos de apuro con el Barça volcado al ataque y nosotros muy cerrados atrás". "Por iniciativa propia no querríamos defender tan cerca de nuestra portería como lo hizo el Cádiz". indica el míster.

Uno de los errores a corregir por el Elche es la falta de fútbol de toque del último encuentro. Según Escribá "ya estando caliente en la rueda de Prensa tras el partido ante el Eibar lo dije. Nos faltó fútbol asociativo, pero también es cierto que el rival nos condicionó con su tipo de juego. Mañana vamos a tener justo un rival opuesto en su forma de jugar, que precisamente se distingue por el fútbol asociativo. Posiblemente a nivel asociarnos nosotros nos va a permitir más hacerlo que lo que nos dejó el Eibar, pero también es verdad que el Barça es un equipo que acapara el balón". Ante ello, el técnico expone dos cuestiones: "Primero debemos tener claro que el Barça va a tener más la posesión. Segundo, cuando recuperemos el balón es fundamental acertar en los primeros pases". Sobre estos conceptos técnicos ha trabajado, aunque poco, el Elche estos días. Poco porque "domingo entrenamos con un grupo muy reducido. Lunes teníamos a la mayoría de los jugadores arrastrando la fatiga del gran esfuerzo ante el Eibar. Solo martes hemos podido trabajar a nivel sesión, pero yo creo que los jugadores tienen claros los conceptos que hemos manejado".

Escribá ha tirado mucho de vídeos "para destacar las cosas buenas y no tan buenas que sucedieron ante el Eibar, lo que nos viene muy bien para mejorar de cara a los siguientes encuentros".

Sería una "falta de respeto" que Escribá "dudara de los jugadores del Barça, del entrenador o del club por los dos últimos resultados. "Es un grandísimo equipo pese a estar en un mejor o peor momento". Pero los grandes de LaLiga "también tienen momentos malos, como los ha tenido el Real Madrid o parece que ahora los padece el Atlético. Yo no creo en ese tipo de cosas. Pueden tener dos días malos pero cuando tienen uno bueno son superiores al resto. A nosotros nos queda intentar minimizar sus múltiples virtudes".

Sobre las opciones de Koeman, el técnico franjiverde destacó que "puede rotar y jugar con el factor sorpresa con gente más fresca". Además, "su juego gira en torno al mejor jugador del mundo, por lo que tenemos que intentar ser capaces de parar a Messi, de frenar ese fútbol asociativo con el que él consigue enchufar al resto de sus compañeros; tenemos que intentar cortocircuitar ese tipo de jugadas".