«El resultado ha sido excesivo para los méritos del equipo», aseguró el entrenador del Elche, Fran Escribá, al término del encuentro. «Estoy decepcionado con el resultado, pero no con la puesta en escena del equipo», sentenció el técnico franjiverde, que alabó que estuvieron «muy juntos y ordenados, y no defendimos muy atrás, además de tener ocasiones de gol, ser un equipo ordenado, y no dejar de dar la cara al partido en ningún momento. La lástima fue recibir un gol tan pronto en la segunda parte», el de Leo Messi, en el 48.

El preparador valenciano lamentó «no la falta de agresividad» del Elche, pero sí el no haber cometido alguna falta concreta como en el segundo gol al Barça, el de Leo Messi después de una gran conducción de balón de Frenkie de Jong que, según Escribá, «se hubiese podido evitar con una falta». El míster indicó que «esto nos tiene que servir como una enseñanza positiva».

Preguntado por la participación, en dos partidos, de 19 jugadores, el técnico franjiverde señaló que «es una Liga muy exigente y al final de temporada seguro que utilizaré a toda la plantilla. Además ellos saben que me fijo en su trabajo en los entrenamientos y la verdad es que son un grupo fantástico entrenando».

El defensa Antonio Barragán aseguró estar «orgulloso» de su equipo y que «este es el camino» a seguir, pese a la derrota. «En la primera parte hemos estado bastante bien, hemos tenido ocasiones de gol pero no las hemos metido y después ellos nos han matado» Además, reconoció que a partir del 1-0 «nos hemos perdido. Sabíamos que debíamos seguir firmes tras el descanso, pero no lo hemos conseguido. Hay que seguir trabajando y mejorando, y lucharemos hasta el final».

Por su parte, el preparador culé, Ronald Koeman, destacó que su equipo estuvo «muy bien en la segunda parte, con ritmo y profundidad. En la primera estuvimos flojos». El técnico admitió que al salir Dembélé «permitía abrir más el campo». Koeman introdujo en el once inicial ante el Elche cinco cambios respecto al partido ante el Cádiz buscando «frescura».