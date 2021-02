La plantilla del Elche CF regresó en la noche del miércoles de Barcelona y este jueves ya ha comenzado a preparar el importante encuentro del próximo domingo (18.30 horas), en el estadio de Los Cármenes de Granada. Los futbolistas quieren pasar página a la derrota en el Camp Nou (3-0) y quedarse con las cosas buenas que hicieron, sobre todo en el primer tiempo, frente a los azulgranas.

El colombiano Johan Mojica comentó tras el encuentro en la Ciudad Condal que "intentamos sumar no y se dio, pero demostramos que tenemos la mentalidad de ser unos guerreros en el campo. Eso haremos el domingo contra el Granada, un rival muy competitivo y que está haciendo las cosas bien. Vamos a puntuar allí sí o sí", comentó confiado el futbolista del Elche.

El lateral izquierdo franjiverde lamentó que frente al Barça el conjunto ilicitano no tuviera la misma "concentración" en el primer tiempo y en el segundo. "En este tipo de encuentros, la prioridad es la concentración. Con un rival tan fuerte y competitivo, los detalles hay que cuidarlos. La concentración que tuvimos en el primer tiempo no fue igual en el segundo. Por detalles se nos fue un partido que intentamos ganar, pero no dio!. Sin embargo Mojica se queda con que "lo dimos todo y competimos".

El jugador colombiano está convencido de que el Elche va a conseguir la permanencia. "El equipo siempre ha tenido fe y el compromiso de salvarnos. Estamos en el proceso y vamos partido a partido. Frente al Barcelona no pudimos sumar, pero el trabajo que tenemos que hacer es darlo todo por la camiseta y la ciudad. El domingo en Granada esperamos lograr tres puntos para ir escalando puestos en la clasificación".