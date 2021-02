Los buenos resultados del Granada en Europa han llenado de "moral y fortaleza" al rival del Elche del próximo domingo (Los Cármenes, 18.30 horas). Así lo cree el entrenador franjiverde, Fran Escribá, que ha asegurado que "el partido va a ser muy muy complicado", pero también que su equipo será "valiente" y saldrá " a por los tres puntos, porque los necesitamos".

El técnico contará con todos sus jugadores a excepción de Josan. Podría ser alta "a última hora pero seguramente lo reservaremos para el Sevilla", indicaba Escribá, que destacó la vuelta de jugadores como Fidel, que "sabe muy bien abrir huecos" y Víctor Rodríguez, "futbolista más de control del balón". Ambos, "gente con experiencia que nos van a venir muy bien lo que resta de temporada".

Sobre Nino, que si jugara cumpliría su partido 800 como profesional, el preparador aseguró que logra "un hito que demuestra su gran nivel futbolístico, profesional y humano. No lo había tratado personalmente hasta mi incorporación y uno se da cuenta en seguida de que es una persona muy querida y respetada por todos. Habrá momentos en los que lo requiramos más y otros menos, pero siempre es una referencia para nosotros". Escribá dijo que "él no aceptaría ningún otro privilegio que no sea que se cuente con él cuando lo necesitemos".

Sobre Nuke Mfulu, el técnico alabó su trabajo en Barcelona y dijo que "completó un partido excelente y se vació hasta el punto de tener que pedirnos el cambio. Eso es precisamente lo que quiere ver en sus jugadores un entrenador".

El técnico también habló de Raúl Guti, destacando que es "un jugador que él mismo ya cumple con mi criterio de orden y equilibrio del equipo. Es un jugador equilibrado que tiene tan buena llegada arriba como trabajo defensivo. Es un jugador muy importante para el equipo y lo va a seguir siendo".

Escribá restó importancia a las bajas que se esperan en el Granada y que tenga "un día menos de descanso que nosotros. Solo es un día". Sobre el rival destacó que "es un equipo intenso, ayer mismo lo demostró, cualquier jugador que sale es muy intenso y es un grupo agresivo y que compite muy bien, con buenas referencias tanto arriba como en segunda línea y que llegan muy bien, por lo que debemos estar muy atentos.