Este lunes 1 de marzo se cumple un año desde que la afición del Elche CF acudió por última vez al estadio Martínez Valero. El último encuentro que el conjunto ilicitano disputó en su campo con público en las gradas fue el 1 de marzo de 2020 frente al Numancia. El resultado fue de 2-0, con goles de Manuel Sánchez y de Jonathas, que permitía a los franjiverdes situarse en puestos de "play-off" de ascenso a Primera División.

Los aficionados del Elche, que salieron ese día del estadio con una enorme ilusión, nunca se podían imaginar que ese día iba a ser último que vieran a su equipo en directo. La semana que siguiente, el conjunto ilicitano, que por entonces entrenaba Pacheta, jugó en Vallecas frente al Rayo y ganó 2-3. Un buen número de seguidores se desplazó a Madrid. Pero el 13 de marzo se decretó el "Estado de Alarma" por la pandemia del Covid-19 y ya nada fue lo mismo.

Durante este último año, la afición franjiverde ha recibido muchas alegrías, pero no ha podido disfrutarlas en directos con sus jugadores. Los seguidores no pudieron ayudar desde los estadios a su equipo en las eliminatorias del "play-off" de ascenso frente al Real Zaragoza y el Girona y, lo que es peor, no pudieron celebrar el regreso a la Liga de las Estrellas, ni disfrutar de la tradicional rúa que se hubiera llevado a cabo sin la existencia de la crisis sanitaria.

El calvario continúa esta temporada, en la que tampoco los aficionados del Elche puede acudir a presenciar en directo los partidos en Primera División. El Real Madrid y el FC Barcelona ya han pasado por el Martínez Valero, con un ambiente desolador en las gradas, cuando, en otras circunstancias, hubieran esta llenas hasta la bandera.

Todavía queda la ilusión de que antes de que acabe la presente temporada, aunque sea de manera reducida, se pueda abrir la veda y acudir a algún encuentro de la recta final del campeonato en la que, probablemente, el equipo de Fran Escribá se juegue la permanencia en la máxima categoría.