Elche CF: Cómo hemos cambiado

5 y 6 de abril de 1969. La ciudad vivía su momento deportivo más dulce. Elche y el Deportivo Ilicitano disputaban esa jornada sus partidos en casa. El filial lo hacía contra el Sevilla en Segunda. El primer equipo se enfrentaba en la máxima categoría a un invicto Real Madrid. Casualmente, los dos rivales franjiverdes de los próximos encuentros (mañana el Sevilla, 16.15 horas; el sábado 13, misma hora, ante los blancos).

Una coincidencia que, 52 años después, refleja cómo hemos cambiado. Todos. O casi todos. El Real Madrid sigue siendo un todopoderoso del fútbol mundial. Pero el Sevilla militaba entonces en la categoría de Plata. Ahora, disputa la Champions. Y aquel Elche de los Vavá, Llompart, Lezcano, Curro, Ballester, el Foca González o Asensi, conseguía ese día tumbar al Madrid prácticamente asegurándose la permanencia, mientras su filial, el Ilicitano, se enfrentaba a todo un Sevilla en Segunda División.

«Aquello fue un momento de enorme orgullo para la gente del fútbol de Elche. Que se diera la doble circunstancia de que un club tuviera equipos en Primera y Segunda División venía a reflejar el espíritu de lo que era el fútbol para la ciudad», recuerda el periodista e investigador deportivo Santiago Gambín. «Era algo impensable, que acaparaba la atención de toda España. Por donde iba radiando partidos del Elche me preguntaban cómo era posible y yo siempre decía que era por el zumo de dátil», apunta el locutor de aquellos éxitos franjiverdes. Realmente, «fue fruto de un trabajo magnífico, tanto en la primera plantilla como en el filial. Y también en el juvenil».

Que un club como el Elche tuviera a dos equipos en las máximas categorías del fútbol español no tenía parangón. Esa gesta «estaba fuera de toda posibilidad de los más grandes, del Real Madrid ni del Barcelona. El Plus Ultra, por ejemplo, segundo equipo madridista, militaba por las ligas regionales. Tampoco lo conseguían otros históricos como Athletic Club de Bilbao o Atlético de Madrid.

Todo esto queda ya muy lejos. «El club no es nadie, son las personas, y ahora mismo no están en esa dinámica ni el fútbol en general está en esa dinámica, porque lo que se mueve más es el dinero. En la actualidad no existe esa sensibilidad como para que un hecho así de extraordinario se repita», valora Gambín entre añoranzas: «Parecía imposible que el Elche estuviera en manos de unos y de otros, como el Valencia y otros clubes. Ya no es el Elche familiar que fue desde la Cooperativa hasta que se construyó el estadio. Una obra que era necesaria, pero que no resultó positiva; el Elche perdió los estribos y el habemus», sentencia el periodista.

Pero, «no es solo un problema del Elche. Ha sido la evolución del fútbol. Le ha pasado a otros clubes históricos como Deportivo, Salamanca, Jaén, Sporting de Gijón... Aquellos fueron muy buenos tiempos. En Elche había un gran espíritu de familia. También había peleas, muchas, pero entre hermanos. Ahora ya no están los sentimientos de por medio. Antes eran problemas de familia y, ahora, de mercaderes».

El fútbol ha evolucionado y la situación es poco parecida a la de aquel fin de semana del 5 y 6 de abril de 1969. El filial franjiverde es ahora equipo de la Tercera División. «Entonces, subió a Segunda tras una magnífica temporada. El Ilicitano lo consiguió de manera casi inesperada; de nadie entraba en los cálculos, ni en los de la propia directiva. Pero tenía muy buenos jugadores del Elche juvenil y otros de fuera. Un equipo formidable que se paseó por la segunda B y después ganó en los play-offs a Avilés y Ourense».

En aquel Ilicitano formaban jugadores como Ángel Romero, todo un emblema del club, Juan María Esteban, Carlo Maciá Bonet, Aranda... El Deportivo se enfrentó en Segunda a otros equipos históricos del fútbol nacional como el Betis o el Español. Y de este equipo de cantera habían salido futbolistas como Vavá, Lico y Curro, que fue al tiempo máximo goleador del Deportivo Ilicitano. A los locales, según recuerda Gambín, se unían buenos jugadores sudamericanos fichados por el club.

El artístico cartel «era una moda ya ‘de modé’ hoy en día, pero entonces un gran reclamo para que los aficionados acudieran cada fin de semana a presenciar los partidos de sus equipos locales», remarca Gambín.

Muchas cosas han cambiado. También en la primera plantilla, que mañana recibe al Sevilla en una situación deportiva muy complicada. Difícil queda la salvación que casi matemáticamente conseguía el Elche de 1969 al ganar 1-0 al Real Madrid. De todos modos, una victoria ante el Sevilla no conseguiría los números necesarios para seguir en la élite, pero sí daría al equipo una confianza que esta temporada no ha podido llegar a hacer suya por múltiples circunstancias.

El proyecto comenzó tras un inesperado ascenso, con una pretemporada corta y en la que un nuevo entrenador, Jorge Almirón, sin experiencia en el fútbol español, no pudo contar con todos sus jugadores hasta iniciado el campeonato. Lesiones y crisis de resultados obligaron a un cambio de timonel y la llegada de Fran Escribá. Hoy, el Elche no es aquel equipo glorioso, pero sueña con serlo conservando la categoría. Para ello, aseguran sus jugadores, lucharán hasta el final.

1-0 al Madrid Permanencia casi matemática

Tarde del 6 de abril de 1969. Rondaban las seis. En las taquillas de Altabix se colgó el cartel de «no hay billetes». Elche CF-Real Madrid. Segundo tiempo. Falta en la frontal. El paraguayo Casco cuelga el balón. Curro se levanta entre un tumulto de defensas y de cabeza... Gooooooool, gol, gol del Elche (1-0). Un resultado con el que firmaba casi automáticamente la permanencia en Primera. Esa temporada, el Madrid solo perdió ante el Elche.