El centrocampista franjiverde Fidel Chaves reforzaba hace unos minutos en rueda de Prensa el mensaje positivo que jugadores y entrenador están dando a la afición en los últimos días y aseguraba que “nos vamos a dejar el alma por mantener el club donde se merece”.

En el vestuario, “el mensaje es totalmente positivo. Esta ciudad, este club se merece poder llenar este estadio en Primera y vivir partidos grandes”, apuntaba, a la vez que aseguraba que “estamos convencidos de que lo vamos a sacar, sabemos que es muy difícil, pero nos vamos a dejar la piel en ello”.

El primer paso, “conseguir algo positivo ante el Sevilla el sábado”, destacaba. “Hemos demostrado que podemos hacerle daño a cualquier equipo y que estamos haciendo las cosas mejor, por lo que estamos seguros de que poniendo ganas y fe podemos sacar un resultado positivo”, detallaba.

El interior izquierdo andaluz reconocía que “si hubiésemos elegido nosotros el guion del partido del Sevilla contra el Barcelona hubiéramos firmado con que jugaran la prórroga, pero el Sevilla es un gran equipo que está haciendo una gran temporada y con un gran entrenador y una plantilla tan amplia que no lo va a notar mucho”. A nivel desgaste físico, a los sevillistas “les puede influir un poco el cansancio, como el varapalo” a nivel psíquico “al caer eliminados tras un gol al final del partido”. Pero “conocemos su potencial”, advertía Fidel.

Para afrontar el duelo, “debemos mantener el orden. Es lo primordial. Intentar que ellos no estén cómodos con el balón y aprovechar las opciones”, opinaba el franjiverde.

Chaves resaltaba que el Fran Escribá que ha llegado al Elche ahora es distinto al que lo entrenó en el pasado. “Es evidente la experiencia que ha ido adquiriendo en equipos tan grandes y compitiendo en Primera División muchísimos partidos. Estoy convencido de que es la persona que nos va a capitanear para mantenernos en Primera”.

Preguntado por si existen diferencias entre el técnico actual y Almirón, Fidel reconocía que “cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y evidentemente existen diferencias. Desde que llegó Escribá hemos jugado con dos delanteros, algo que no pudo hacer más que en una o dos ocasiones Almirón por las lesiones”. Con el anterior “teníamos más salida con el balón jugado. Es cierto que ahora Escribá incide más en que seamos un equipo ordenado. Antes, llevar el peso del partido nos hacía ser menos ordenados. También con Escribá intentamos ser más agresivos”.

A Almirón “le estoy muy agradecido por su confianza”. A cerca de Escribá, “tiene una forma de trabajar que ha dado muchísimos resultados en Elche y los jugadores ahora estamos intentando adaptarnos a él”.

Sobre su lesión, Fidel reconoce que “en un principio no pensábamos que sería tan importante, pero ha sido la lesión más grave de mi carrera. Un día me encontraba bien pero al siguiente daba un paso atrás. Han sido 6 o 7 semanas duras y complicadas, pero ya llevo un par de semanas entrenando con el grupo, he jugado en dos partidos, me siento bien, no tengo ninguna molestia en la zona. Lógicamente no tengo esa chispa de antes, ese ritmo, pero ahora estoy precisamente volver a encontrarme con el ritmo de competición de antes”.

En el Elche “es cierto que ha habido muchas lesiones este año. También en otros equipos. La temporada está resultando atípica en ese sentido, como lo fue la pretemporada. Un poco para todos pero más para nosotros que finalizamos muy tarde la anterior campaña. También es verdad que nosotros tardamos en poder trabajar todos juntos en pretemporada y que hemos tenido bastantes partidos entre semana”.

Sobre su posición, “antes siempre me veía como un jugador de izquierda pegado a la banda, pero con el paso de los años manejos algunos registros más y puedo jugar por el centro, es una opción valoradle a la que puedo adaptarme bien”, pero en definitiva, “me encuentro bien jugando por el centro y no me importaría hacerlo para apoyar al equipo en esta o en cualquier otra posición en el campo”.

Por último, el futbolista franjiverde destacaba que es cierto que la parte baja de la tabla está muy ajustada este año. “Hay incluso equipos grandes que estaño hechos para otros objetivos que tienen compromisos complicados y que se pueden meter en problemas”. También citó al Huesca, “un equipo al que algunos daban por sentenciado y que ahora está a un solo partido de la permanencia”. Y reconocía que “hay más equipos abajo y la permanencia está más reñida”.